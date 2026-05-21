*16:33JST コンフィデンス・インターワークス---吸収分割契約締結と定款一部変更

コンフィデンス・インターワークス＜7374＞は20日、グループ組織再編に伴う吸収分割契約の締結および定款の一部変更を発表した。

2026年10月1日を効力発生日として、同社を吸収分割会社、子会社であるCIW分割準備会社AおよびCIW分割準備会社Bを吸収分割承継会社とする吸収分割を実施する予定で、上場は維持する。

同社はゲーム・エンタメ業界向け人材派遣事業や、成長産業における「ミドルマネジメント」から「エグゼクティブ」を対象とした人材紹介事業、製造業に特化した求人情報サイト「工場WORKS」の運営を中心に事業を展開している。再編では、人材紹介事業および採用支援事業をCIW分割準備会社Aへ承継し、メディア＆ソリューション事業をCIW分割準備会社Bへ承継する。

現在の中期経営計画では、2030年3月期の連結売上高200億円、営業利益30億円の達成を目標としている。各事業を独立した経営単位として権限と責任を明確化し、機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制への移行が最適と判断し、本グループ再編を実施する。

また、グループ再編に伴い、事業目的を再編後の事業内容に適合させるため、現行定款第2条「目的」の変更も行う。定款一部変更承認株主総会および定款一部変更の効力発生日は2026年6月29日の予定。《KA》