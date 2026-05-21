*16:31JST 日経平均は大幅反発、終日買い優勢の展開

前日20日の米国株式市場は反発。原油高やインフレ懸念が重しとなったが、半導体エヌビディア決算を期待した買いがハイテクを支えた。その後、「対イラン協議が最終段階」とのトランプ大統領の発言を受け、戦争終結期待が広がり、原油価格が下落、長期金利も大幅低下したためダウも買いに転じ、終盤にかけ上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、21日の日経平均は反発して取引を開始した。前日の米株高や原油価格下落・長期金利低下を背景に半導体関連株を中心に買いが先行、その後も上げ幅を大きく広げて、終日高値圏での推移となった。エヌビディア決算が波乱なく通過するなか、米オープンAIが早ければ22日にも米国での新規株式公開（IPO）を申請する準備を始めたと報じられたことでソフトバンクＧ＜9984＞が急騰、1銘柄で800円超指数を押し上げた。そのほか、トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた交渉について「最終段階に入っている」と述べたことも投資家心理の改善につながった。

大引けの日経平均は前営業日比1,879.73円高の61,684.14円となった。東証プライム市場の売買高は25億490万株、売買代金は10兆5,928億円だった。業種別では、情報・通信業、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、鉱業、保険業、海運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は64.6％、対して値下がり銘柄は32.1％となっている。

個別では、ソフトバンクＧ、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、イビデン＜4062＞、キオクシアＨＤ＜285A＞、ＴＤＫ＜6762＞、ファナック＜6954＞、村田製＜6981＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、豊田通商＜8015＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、太陽誘電＜6976＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、コナミＧ＜9766＞、バンナムＨＤ＜7832＞、ソニーＧ＜6758＞、ＳＯＭＰＯ＜8630＞、任天堂<7974>、リクルートHD<6098>、ＫＤＤＩ<9433>、メルカリ<4385>、三井物<8031>、７＆ｉＨＤ<3382>、コムシスＨＤ<1721>、ネクソン<3659>、オリンパス<7733>、三菱重<7011>などの銘柄が下落。《FA》