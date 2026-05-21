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東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ
*16:02JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ
情報・通信業が上昇率トップ。そのほか電気機器、ガラス・土石製品、非鉄金属、空運業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか保険業、海運業、小売業、その他製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 情報・通信業 ／ 7,855.27 ／ 4.87
2. 電気機器 ／ 7,921.28 ／ 4.33
3. ガラス・土石製品 ／ 2,439.93 ／ 3.01
4. 非鉄金属 ／ 6,222.65 ／ 2.46
5. 空運業 ／ 217.69 ／ 2.35
6. 銀行業 ／ 652.51 ／ 2.34
7. 金属製品 ／ 1,903.8 ／ 2.21
8. その他金融業 ／ 1,522.86 ／ 2.20
9. 証券業 ／ 841.66 ／ 2.15
10. 化学工業 ／ 3,075.88 ／ 1.70
11. 輸送用機器 ／ 4,653.76 ／ 1.51
12. 不動産業 ／ 2,545.87 ／ 1.48
13. 鉄鋼 ／ 715.51 ／ 1.28
14. 機械 ／ 4,856.4 ／ 1.10
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,759.51 ／ 0.71
16. 繊維業 ／ 912.89 ／ 0.70
17. ゴム製品 ／ 5,281.22 ／ 0.60
18. 電力・ガス業 ／ 681.87 ／ 0.55
19. 水産・農林業 ／ 751.43 ／ 0.35
20. 精密機器 ／ 14,265.92 ／ 0.32
21. 医薬品 ／ 3,932.39 ／ 0.02
22. 建設業 ／ 2,649.24 ／ -0.14
23. 陸運業 ／ 2,236.26 ／ -0.18
24. 卸売業 ／ 6,180.55 ／ -0.27
25. パルプ・紙 ／ 633.38 ／ -0.28
26. 食料品 ／ 2,715.01 ／ -0.40
27. サービス業 ／ 3,233.55 ／ -0.63
28. 石油・石炭製品 ／ 2,791.79 ／ -0.84
29. その他製品 ／ 5,631.95 ／ -0.89
30. 小売業 ／ 2,217.29 ／ -1.12
31. 海運業 ／ 2,055.24 ／ -1.67
32. 保険業 ／ 3,685.01 ／ -2.55
33. 鉱業 ／ 1,127.51 ／ -2.84《CS》
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