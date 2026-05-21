*15:44JST 新興市場銘柄ダイジェスト:AeroEdgeが急騰、サンバイオが大幅反発

＜4579＞ ラクオリア創薬 602 +46

反発。米Velovia Pharma, LLCによるオプション権行使に伴う一時金を受領したことを発表し、好材料視されている。今回のオプション権の行使によって、同社はVelovia Pharmaからオプション行使料を受領するとともに、同化合物の開発の進捗に応じた開発マイルストンの支払いを受ける権利を取得した。さらに、同化合物を含有する動物用医薬品が販売に至った場合、製品売上高に基づく販売ロイヤルティおよび売上マイルストンをVelovia Pharmaから受け取る可能性がある。

＜3727＞ アプリックス 150 +9

反発。EPARKと、同社が展開する広告・データ活用プラットフォーム「BRIDGE AD」の機能を、EPARKが提供する順番待ち・予約受付サービス「EPARK」アプリに実装することについて合意したと発表し、好感されている。今回の取り組みによりEPARKのアプリに「BRIDGE AD」の機能が組み込まれ、EPARK加盟店は自社でオウンドアプリを保有していない場合でも、「BRIDGE AD」を活用した行動データの分析・可視化や来店タイミングに応じたアプローチを実現できる環境が整う。

＜369A＞ エータイ 2289 +139

上昇。20日の取引終了後に、株主優待制度の導入を発表し、好材料視されている。26年以降、毎年8月末日の同社株主名簿に記録または記載された200株以上保有の株主を対象として、株主優待ポイント(保有株数に応じて3000～1万5000ポイント)を付与する。株主優待ポイントは、株主限定の特設ウェブサイト「エータイ・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトに加え、5000種類以上の商品から選べる。

＜7409＞ AeroEdge 4195 +425

急騰。20日の取引終了後に、オノプラントの株式を取得し、子会社化することを発表し、好材料視されている。取得価額の概算額は10.35億円。オノプラントの株式を取得する理由は、航空機需要が拡大する中で、航空機関連ビジネスにおける事業ポートフォリオの拡充およびプレゼンスの向上を図るためである。同社は民間航空機エンジン部品を主力として事業を展開しているが、オノプラントをグループに迎えることで、民間航空機体部品や防衛分野へ事業領域を拡大し、航空機関連ビジネス全体での競争力強化を目指す。

＜6193＞ バーチャレク 942 +9

続伸。コンタクトセンター向け次世代AIエージェント「CC-ExpAI」のチャット版βの提供を開始したことを好感されている。CC-ExpAIは、熟練オペレーターの“思考と振る舞い”をAIへ実装する特許出願中の独自技術により、従来AIでは対応が難しかった複雑・非定型・高感情な問い合わせにも対応可能とするもの。また、実際のコンタクトセンター環境でβ版を試験導入し、各社固有の業務知見を反映しながらAIエージェントの実運用化を共同推進する「先行導入企業」の募集を開始する。

＜4592＞ サンバイオ 1518 +89

大幅反発。20日の取引終了後に、アクーゴ脳内移植用注について薬価基準に収載されたことを発表、好材料視されている。同社は、26年5月13日付で公表した「中央社会保険医療協議会におけるアクーゴ脳内移植用注の薬価案の了承および2027年1月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」において、中央社会保険医療協議会(中医協)で薬価案が了承された旨を公表していたが、本日の官報告示をもって、最終的な薬価および公的医療保険の適用が正式に確定した。初出荷は、下半期(26年8月～27年1月)を見込む。《AT》