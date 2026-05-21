*15:43JST 5月21日本国債市場：債券先物は127円94銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付128円08銭 高値128円08銭 安値127円71銭 引け127円94銭

2年 1.421％

5年 1.995％

10年 2.747％

20年 3.684％



21日の債券先物6月限は128円08銭で取引を開始し、127円94銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.07％、10年債は4.59％、30年債は5.13％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.09％、英国債は4.99％、オーストラリア10年債は4.96％、NZ10年債は4.69％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・16：30 独・5月製造業PMI（予想：51.0）

・16：30 独・5月サービス業PMI（予想：47.0）

・17：00 ユーロ圏・5月製造業PMI（予想：51.8）

・17：00 ユーロ圏・5月サービス業PMI（予想：47.7）

・17：00 ユーロ圏・5月総合PMI（予想：48.8）

・17：30 英・5月製造業PMI（予想：53.0）

・17：30 英・5月サービス業PMI（予想：51.7）

・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（前回：21.1万件）

・21：30 米・5月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：18.3）

・21：30 米・4月住宅着工件数（予想：140.5万件）

・21：30 米・4月建設許可件数（予想：137.5万件）

・22：45 米・5月製造業PMI（予想：53.5）

・22：45 米・5月サービス業PMI（予想：51.0）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》