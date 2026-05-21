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出来高変化率ランキング（14時台）～アーレスティ、PEGASUSなどがランクイン
*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アーレスティ、PEGASUSなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月21日 14:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6262＞ PEGASUS 1382600 84853.28 298.14% -0.0845%
＜3681＞ ブイキューブ 11153300 29566 248.54% 0.3333%
＜6173＞ アクアライン 12546700 47382.68 240.22% 0.8125%
＜3529＞ アツギ 242600 46574.96 230.75% 0.0409%
＜9610＞ ウィルソンWLW 2101100 37642.78 216.91% 0.0495%
＜6775＞ TBグループ 380600 8336.28 215.28% 0.0555%
＜3719＞ AIストーム 6781100 209390.7 211.44% 0.3069%
＜1482＞ 米債ヘッジ 255960 64703.169 199.44% 0.0032%
＜9369＞ キユソー流通 273500 154281.38 194.09% 0.1737%
＜2634＞ NFSP500ヘ 195235 94870.011 181.72% 0.0098%
＜1320＞ iF225年1 167909 2420639.74 155.92% 0.0331%
＜1364＞ iSJPX400 46073 35874.702 155.01% 0.0211%
＜2569＞ 上場NSQヘ 78288 72143.12 153.72% 0.0143%
＜7678＞ あさくま 47400 73986.6 149.5% -0.1153%
＜2247＞ iF500H無 35150 53139.811 149.11% 0.0081%
＜2013＞ 米高配当 719910 112935.176 145.32% -0.0013%
＜178A＞ GX革新優 65029 29769.254 144.98% 0.0174%
＜2093＞ 米債02La 40471 50090.063 132.45% 0.0003%
＜542A＞ ビタブリット 61900 17611.44 128.37% 0.0152%
＜4673＞ 川崎地質 20700 26508.3 124.75% 0.0406%
<5852> アーレスティ 912500 193492.4 121.01% -0.0731%
<7868> 広済堂HD 9797800 2383757.66 120.53% 0.0136%
<4974> タカラバイオ 300900 117482.5 114.66% -0.0008%
<2857> ドイツ債H 541510 103426.38 98.9% 0.0052%
<3905> データSEC 4423000 5829278.44 94.16% 0.2058%
<1948> 弘電社 110000 324343.4 94.09% 0.0663%
<5856> エルアイイエイチ 19810600 97358.82 88.4% 0.0909%
<2624> iF225年4 43617 107007.4 87.6% 0.0318%
<5851> リョービ 303000 346080.52 87.08% 0.0732%
<4293> セプテーニHD 1827100 542569.68 83.84% 0.0352%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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