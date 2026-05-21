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出来高変化率ランキング（14時台）～アーレスティ、PEGASUSなどがランクイン

2026年5月21日 14:54

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記事提供元：フィスコ

*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アーレスティ、PEGASUSなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月21日　14:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6262＞ PEGASUS　　 1382600 　84853.28　 298.14% -0.0845%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　11153300 　29566　 248.54% 0.3333%
＜6173＞ アクアライン　　　　12546700 　47382.68　 240.22% 0.8125%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　242600 　46574.96　 230.75% 0.0409%
＜9610＞ ウィルソンWLW　　2101100 　37642.78　 216.91% 0.0495%
＜6775＞ TBグループ　　　　380600 　8336.28　 215.28% 0.0555%
＜3719＞ AIストーム　　　　6781100 　209390.7　 211.44% 0.3069%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　255960 　64703.169　 199.44% 0.0032%
＜9369＞ キユソー流通　　　　273500 　154281.38　 194.09% 0.1737%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　195235 　94870.011　 181.72% 0.0098%
＜1320＞ iF225年1　　　167909 　2420639.74　 155.92% 0.0331%
＜1364＞ iSJPX400　　46073 　35874.702　 155.01% 0.0211%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　78288 　72143.12　 153.72% 0.0143%
＜7678＞ あさくま　　　　　　47400 　73986.6　 149.5% -0.1153%
＜2247＞ iF500H無　　　35150 　53139.811　 149.11% 0.0081%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　719910 　112935.176　 145.32% -0.0013%
＜178A＞ GX革新優　　　　　65029 　29769.254　 144.98% 0.0174%
＜2093＞ 米債02La　　　　40471 　50090.063　 132.45% 0.0003%
＜542A＞ ビタブリット　　　　61900 　17611.44　 128.37% 0.0152%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　　20700 　26508.3　 124.75% 0.0406%
<5852> アーレスティ　　　　912500 　193492.4　 121.01% -0.0731%
<7868> 広済堂HD　　　　　9797800 　2383757.66　 120.53% 0.0136%
<4974> タカラバイオ　　　　300900 　117482.5　 114.66% -0.0008%
<2857> ドイツ債H　　　　　541510 　103426.38　 98.9% 0.0052%
<3905> データSEC　　　　4423000 　5829278.44　 94.16% 0.2058%
<1948> 弘電社　　　　　　　110000 　324343.4　 94.09% 0.0663%
<5856> エルアイイエイチ　　19810600 　97358.82　 88.4% 0.0909%
<2624> iF225年4　　　43617 　107007.4　 87.6% 0.0318%
<5851> リョービ　　　　　　303000 　346080.52　 87.08% 0.0732%
<4293> セプテーニHD　　　1827100 　542569.68　 83.84% 0.0352%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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