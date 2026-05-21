*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アーレスティ、PEGASUSなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月21日 14:12 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6262＞ PEGASUS 1382600 84853.28 298.14% -0.0845%

＜3681＞ ブイキューブ 11153300 29566 248.54% 0.3333%

＜6173＞ アクアライン 12546700 47382.68 240.22% 0.8125%

＜3529＞ アツギ 242600 46574.96 230.75% 0.0409%

＜9610＞ ウィルソンWLW 2101100 37642.78 216.91% 0.0495%

＜6775＞ TBグループ 380600 8336.28 215.28% 0.0555%

＜3719＞ AIストーム 6781100 209390.7 211.44% 0.3069%

＜1482＞ 米債ヘッジ 255960 64703.169 199.44% 0.0032%

＜9369＞ キユソー流通 273500 154281.38 194.09% 0.1737%

＜2634＞ NFSP500ヘ 195235 94870.011 181.72% 0.0098%

＜1320＞ iF225年1 167909 2420639.74 155.92% 0.0331%

＜1364＞ iSJPX400 46073 35874.702 155.01% 0.0211%

＜2569＞ 上場NSQヘ 78288 72143.12 153.72% 0.0143%

＜7678＞ あさくま 47400 73986.6 149.5% -0.1153%

＜2247＞ iF500H無 35150 53139.811 149.11% 0.0081%

＜2013＞ 米高配当 719910 112935.176 145.32% -0.0013%

＜178A＞ GX革新優 65029 29769.254 144.98% 0.0174%

＜2093＞ 米債02La 40471 50090.063 132.45% 0.0003%

＜542A＞ ビタブリット 61900 17611.44 128.37% 0.0152%

＜4673＞ 川崎地質 20700 26508.3 124.75% 0.0406%

<5852> アーレスティ 912500 193492.4 121.01% -0.0731%

<7868> 広済堂HD 9797800 2383757.66 120.53% 0.0136%

<4974> タカラバイオ 300900 117482.5 114.66% -0.0008%

<2857> ドイツ債H 541510 103426.38 98.9% 0.0052%

<3905> データSEC 4423000 5829278.44 94.16% 0.2058%

<1948> 弘電社 110000 324343.4 94.09% 0.0663%

<5856> エルアイイエイチ 19810600 97358.82 88.4% 0.0909%

<2624> iF225年4 43617 107007.4 87.6% 0.0318%

<5851> リョービ 303000 346080.52 87.08% 0.0732%

<4293> セプテーニHD 1827100 542569.68 83.84% 0.0352%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》