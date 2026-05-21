関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～あさくま、川崎地質などがランクイン
*13:51JST 出来高変化率ランキング（13時台）～あさくま、川崎地質などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月21日 13:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6262＞ PEGASUS 1342200 84853.28 295.77% -0.0962%
＜3681＞ ブイキューブ 10592300 29566 243.59% 0.4444%
＜6173＞ アクアライン 11210900 47382.68 228.83% 0.6875%
＜3529＞ アツギ 236100 46574.96 227.69% 0.0369%
＜6775＞ TBグループ 371500 8336.28 212.44% 0.0555%
＜9610＞ ウィルソンWLW 1852700 37642.78 203.07% 0.1404%
＜2634＞ NFSP500ヘ 195114 94870.011 181.64% 0.0088%
＜9369＞ キユソー流通 218500 154281.38 165.51% 0.1737%
＜1482＞ 米債ヘッジ 188242 64703.169 161.65% 0.0044%
＜2569＞ 上場NSQヘ 77640 72143.12 152.67% 0.0129%
＜2247＞ iF500H無 35121 53139.811 149.01% 0.0077%
＜2013＞ 米高配当 718530 112935.176 145.08% -0.0023%
＜178A＞ GX革新優 58808 29769.254 132.36% 0.0155%
＜2093＞ 米債02La 39143 50090.063 128.30% 0.0001%
＜1320＞ iF225年1 133327 2420639.74 127.11% 0.0357%
＜542A＞ ビタブリット 58500 17611.44 121.34% 0%
＜7678＞ あさくま 37200 73986.6 120.86% -0.0978%
＜4673＞ 川崎地質 18100 26508.3 107.92% 0.0493%
＜5852＞ アーレスティ 801500 193492.4 105.48% -0.0689%
＜7868＞ 広済堂HD 8238500 2383757.66 100.38% -0.0212%
<2857> ドイツ債H 541500 103426.38 98.90% 0.0054%
<3719> AIストーム 2741000 209390.7 92.07% 0.1485%
<3905> データSEC 4226300 5829278.44 88.38% 0.2058%
<2624> iF225年4 43613 107007.4 87.59% 0.0333%
<5856> エルアイイエイチ 19562900 97358.82 87.00% 0.0909%
<221A> MX日経半 425460 212123.198 76.76% 0.0715%
<4974> タカラバイオ 211200 117482.5 72.77% -0.0008%
<1948> 弘電社 91200 324343.4 72.21% 0.0558%
<2620> iS米債13 393360 59939.787 70.41% 0.0013%
<5851> リョービ 253800 346080.52 66.97% 0.0745%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク