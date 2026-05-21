ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～あさくま、川崎地質などがランクイン

2026年5月21日 13:51

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:51JST 出来高変化率ランキング（13時台）～あさくま、川崎地質などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月21日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6262＞ PEGASUS　　 　1342200 　84853.28　 295.77% -0.0962%
＜3681＞ ブイキューブ　　　 　10592300 　29566　 243.59% 0.4444%
＜6173＞ アクアライン　　　 　11210900 　47382.68　 228.83% 0.6875%
＜3529＞ アツギ　　　　　　 　236100 　46574.96　 227.69% 0.0369%
＜6775＞ TBグループ　　　 　371500 　8336.28　 212.44% 0.0555%
＜9610＞ ウィルソンWLW　 　1852700 　37642.78　 203.07% 0.1404%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　195114 　94870.011　 181.64% 0.0088%
＜9369＞ キユソー流通　　　 　218500 　154281.38　 165.51% 0.1737%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　 　188242 　64703.169　 161.65% 0.0044%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　 　77640 　72143.12　 152.67% 0.0129%
＜2247＞ iF500H無　　 　35121 　53139.811　 149.01% 0.0077%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　718530 　112935.176　 145.08% -0.0023%
＜178A＞ GX革新優　　　　 　58808 　29769.254　 132.36% 0.0155%
＜2093＞ 米債02La　　　 　39143 　50090.063　 128.30% 0.0001%
＜1320＞ iF225年1　　 　133327 　2420639.74　 127.11% 0.0357%
＜542A＞ ビタブリット　　　 　58500 　17611.44　 121.34% 0%
＜7678＞ あさくま　　　　　 　37200 　73986.6　 120.86% -0.0978%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　 　18100 　26508.3　 107.92% 0.0493%
＜5852＞ アーレスティ　　　 　801500 　193492.4　 105.48% -0.0689%
＜7868＞ 広済堂HD　　　　 　8238500 　2383757.66　 100.38% -0.0212%
<2857> ドイツ債H　　　　 　541500 　103426.38　 98.90% 0.0054%
<3719> AIストーム　　　 　2741000 　209390.7　 92.07% 0.1485%
<3905> データSEC　　　 　4226300 　5829278.44　 88.38% 0.2058%
<2624> iF225年4　　 　43613 　107007.4　 87.59% 0.0333%
<5856> エルアイイエイチ　 　19562900 　97358.82　 87.00% 0.0909%
<221A> MX日経半　　　　 　425460 　212123.198　 76.76% 0.0715%
<4974> タカラバイオ　　　 　211200 　117482.5　 72.77% -0.0008%
<1948> 弘電社　　　　　　 　91200 　324343.4　 72.21% 0.0558%
<2620> iS米債13　　　 　393360 　59939.787　 70.41% 0.0013%
<5851> リョービ　　　　　 　253800 　346080.52　 66.97% 0.0745%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事