*13:05JST 学情---「Ｒｅ就活キャンパス」大学3年生登録数が130.4%増

学情＜2301＞は20日、同社が運営する就職情報サイト「Ｒｅ就活キャンパス」において、2026年4月の大学3年生(2028年卒)のWeb経由会員登録数が前年同月比130.4%で伸長したと発表した。就職活動準備の早期化を背景に、低学年層による情報収集ニーズが拡大している。

一方、インターンシップエントリー数は同85.8％となった。同社は、2026年4月に開催した大型イベント「Career Design Forum(CDF)」への応募が好調に推移した影響で、一部応募がインターンシップエントリーからイベント参加へシフトしたと分析している。新卒領域全体では、イベント参加やインターンシップ応募など複数チャネルを通じた企業接点創出が進み、学生の活動は引き続き活発な状況にあるとしている。

「Ｒｅ就活キャンパス」は、スカウト機能強化やインターンシップ情報、就活準備コンテンツの拡充を進めている。タイムパフォーマンス志向の高まりを受け、生成AIを活用したエントリーシート作成支援機能「スマートESアシスタント」や、動画による業界・企業研究サービス「JobTube」なども提供している。

また、2025年3月にはブランドリニューアルに合わせて通年採用型サービスへ刷新し、全学年を対象とする体制へ移行した。これにより、学年単位ではなく就職活動準備の進捗度に応じた情報提供が可能となり、早期会員登録拡大につながっている。《KT》