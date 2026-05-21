*12:40JST 日経平均は大幅に6日ぶり反発、ソフトバンクGが1銘柄で約804円分押し上げ

21日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり156銘柄、値下がり69銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅反発。2140.93円高の61945.34円（出来高概算12億40万株）で前場の取引を終えている。

前日20日の米国株式市場は反発。ダウ平均は645.47ドル高の50009.35ドル、ナスダックは399.65ポイント高の26270.36で取引を終了した。原油高やインフレ懸念が重しとなったが、半導体エヌビディア決算を期待した買いがハイテクを支えた。その後、「対イラン協議が最終段階」とのトランプ大統領の発言を受け、戦争終結期待が広がり、原油価格が下落、長期金利も大幅低下したためダウも買いに転じ、終盤にかけ上げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、21日の日経平均は570.43円高の60374.84円と反発して取引を開始した。前日の米株高や原油価格下落、長期金利低下を背景に半導体関連株を中心に買いが先行、その後も上げ幅を大きく広げて高値圏での推移となった。エヌビディア決算が波乱なく通過するなか、米オープンAIが早ければ22日にも米国での新規株式公開（IPO）を申請する準備を始めたと報じられたことでソフトバンクG＜9984＞が急騰、1銘柄で800円超指数を押し上げた。

個別では、ソフトバンクG、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、村田製＜6981＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、豊田通商＜8015＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、太陽誘電＜6976＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞、バンナムHD＜7832＞、ソニーG＜6758＞、SOMPO＜8630＞、任天堂<7974>、リクルートHD<6098>、KDDI<9433>、メルカリ<4385>、三井物<8031>、7＆iHD<3382>、コムシスHD<1721>、ネクソン<3659>、オリンパス<7733>、三菱重<7011>などの銘柄が下落。

業種別では、情報・通信業、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、鉱業、海運業、保険業などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約804円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約57円押し下げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、バンナムHD＜7832＞、ソニーG＜6758＞、SOMPO＜8630＞、任天堂<7974>、リクルートHD<6098>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 61945.34(+2140.93)

値上がり銘柄数 156(寄与度+2352.29)

値下がり銘柄数 69(寄与度-211.36)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6039 1000 804.53

＜8035＞ 東エレク 48380 2280 229.29

＜6857＞ アドバンテ 26440 815 196.71

＜4062＞ イビデン 18010 2370 158.89

＜285A＞ キオクシアHD 57830 6540 153.46

＜6762＞ TDK 3186 243 122.19

＜6954＞ ファナック 7711 389 65.20

＜6981＞ 村田製作所 6775 611 49.16

＜5803＞ フジクラ 4511 216 43.44

＜6920＞ レーザーテック 38810 3160 42.37

＜6146＞ ディスコ 66160 4820 32.32

＜8015＞ 豊田通商 6979 216 21.72

＜4063＞ 信越化 6963 118 19.78

＜6971＞ 京セラ 2988.5 67.5 18.10

＜6976＞ 太陽誘電 8394 533 17.87

<6506> 安川電機 6579 503 16.86

<2802> 味の素 5287 219 14.68

<7203> トヨタ自動車 3021 79 13.24

<6526> ソシオネクスト 2597 380.5 12.76

<4578> 大塚HD 11775 370 12.40



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 74030 -710 -57.12

＜9766＞ コナミG 19555 -665 -22.29

＜7832＞ バンナムHD 3713 -147 -14.78

＜6758＞ ソニーG 3540 -66 -11.06

＜8630＞ SOMPO 5717 -521 -10.48

<7974> 任天堂 7212 -288 -9.65

<6098> リクルートHD 9590 -63 -6.34

<9433> KDDI 2765 -15 -6.03

<4385> メルカリ 4070 -148 -4.96

<8031> 三井物産 5738 -66 -4.42

<3382> 7＆iHD 1902.5 -41 -4.12

<1721> コムシスHD 5251 -119 -3.99

<7733> オリンパス 1851.5 -21 -2.82

<3659> ネクソン 2268.5 -42 -2.82

<7011> 三菱重工業 3941 -83 -2.78

<7453> 良品計画 3463 -41 -2.75

<5631> 日本製鋼所 7705 -389 -2.61

<2502> アサヒGHD 1577 -25 -2.51

<5801> 古河電気工業 50150 -710 -2.38

<2914> JT 6281 -65 -2.18《CS》