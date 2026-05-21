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日経平均は大幅に6日ぶり反発、ソフトバンクGが1銘柄で約804円分押し上げ

2026年5月21日 12:40

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記事提供元：フィスコ

*12:40JST 日経平均は大幅に6日ぶり反発、ソフトバンクGが1銘柄で約804円分押し上げ
21日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり156銘柄、値下がり69銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅反発。2140.93円高の61945.34円（出来高概算12億40万株）で前場の取引を終えている。

前日20日の米国株式市場は反発。ダウ平均は645.47ドル高の50009.35ドル、ナスダックは399.65ポイント高の26270.36で取引を終了した。原油高やインフレ懸念が重しとなったが、半導体エヌビディア決算を期待した買いがハイテクを支えた。その後、「対イラン協議が最終段階」とのトランプ大統領の発言を受け、戦争終結期待が広がり、原油価格が下落、長期金利も大幅低下したためダウも買いに転じ、終盤にかけ上げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、21日の日経平均は570.43円高の60374.84円と反発して取引を開始した。前日の米株高や原油価格下落、長期金利低下を背景に半導体関連株を中心に買いが先行、その後も上げ幅を大きく広げて高値圏での推移となった。エヌビディア決算が波乱なく通過するなか、米オープンAIが早ければ22日にも米国での新規株式公開（IPO）を申請する準備を始めたと報じられたことでソフトバンクG＜9984＞が急騰、1銘柄で800円超指数を押し上げた。

個別では、ソフトバンクG、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、村田製＜6981＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、豊田通商＜8015＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、太陽誘電＜6976＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞、バンナムHD＜7832＞、ソニーG＜6758＞、SOMPO＜8630＞、任天堂<7974>、リクルートHD<6098>、KDDI<9433>、メルカリ<4385>、三井物<8031>、7＆iHD<3382>、コムシスHD<1721>、ネクソン<3659>、オリンパス<7733>、三菱重<7011>などの銘柄が下落。

業種別では、情報・通信業、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、鉱業、海運業、保険業などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約804円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約57円押し下げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、バンナムHD＜7832＞、ソニーG＜6758＞、SOMPO＜8630＞、任天堂<7974>、リクルートHD<6098>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　61945.34(+2140.93)

値上がり銘柄数 156(寄与度+2352.29)
値下がり銘柄数 69(寄与度-211.36)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 6039　 1000　804.53
＜8035＞　東エレク　　　　　　 48380　 2280　229.29
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 26440　 815　196.71
＜4062＞　イビデン　　　　　　 18010　 2370　158.89
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 57830　 6540　153.46
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3186　 243　122.19
＜6954＞　ファナック　　　　　　7711　 389　 65.20
＜6981＞　村田製作所　　　　　　6775　 611　 49.16
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4511　 216　 43.44
＜6920＞　レーザーテック　　　 38810　 3160　 42.37
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 66160　 4820　 32.32
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6979　 216　 21.72
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6963　 118　 19.78
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2988.5　 67.5　 18.10
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　　8394　 533　 17.87
<6506>　安川電機　　　　　　　6579　 503　 16.86
<2802>　味の素　　　　　　　　5287　 219　 14.68
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3021　 79　 13.24
<6526>　ソシオネクスト　　　　2597　 380.5　 12.76
<4578>　大塚HD　　　　　　　 11775　 370　 12.40


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 74030　 -710　-57.12
＜9766＞　コナミG　　　　　　　19555　 -665　-22.29
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 3713　 -147　-14.78
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3540　 -66　-11.06
＜8630＞　SOMPO　　　　　　5717　 -521　-10.48
<7974>　任天堂　　　　　　　　7212　 -288　 -9.65
<6098>　リクルートHD　　　　 9590　 -63　 -6.34
<9433>　KDDI　　　　　　　2765　 -15　 -6.03
<4385>　メルカリ　　　　　　　4070　 -148　 -4.96
<8031>　三井物産　　　　　　　5738　 -66　 -4.42
<3382>　7＆iHD　　　　　　 1902.5　 -41　 -4.12
<1721>　コムシスHD　　　　　 5251　 -119　 -3.99
<7733>　オリンパス　　　　　1851.5　 -21　 -2.82
<3659>　ネクソン　　　　　　2268.5　 -42　 -2.82
<7011>　三菱重工業　　　　　　3941　 -83　 -2.78
<7453>　良品計画　　　　　　　3463　 -41　 -2.75
<5631>　日本製鋼所　　　　　　7705　 -389　 -2.61
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1577　 -25　 -2.51
<5801>　古河電気工業　　　　 50150　 -710　 -2.38
<2914>　JT　　　　　　　　　 6281　 -65　 -2.18《CS》

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