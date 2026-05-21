*12:23JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、米金利にらみ

21日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、158円81銭から158円98銭まで値を下げた。米10年債利回りやNY原油先物(WTI)の持ち直しでドル買いに振れやすく、159円台を目指す展開。ただ、ドル買い・円売りは抑制され上値の重さが意識される。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円81銭から158円98銭、ユ-ロ・円は184円62銭から184円81銭、ユ-ロ・ドルは1.1615ドルから1.1635ドル。

【要人発言】

・小枝日銀審議委員

「物価・金融情勢に応じて、引き続き政策金利引き上げ緩和度合い調整が必要」

「基調的なインフレ率、すでに2％ぐらいになってきた」

「原油高が長期化してしまうリスクシナリオの可能性にも十分注意の必要」

「基調インフレ、中東情勢受けて今後2％を超えてくる可能性も」

「政策金利を適切なペースで引き上げ、物価高への対応進めることが適切」

【経済指標】

・NZ・4月貿易収支：+19.20億NZドル（3月：+6.98億NZドル→+4.30億NZドル）

・日・4月貿易収支：+3019億円（予想：-453億円）

・日・3月コア機械受注：前月比-9.4％（予想：-8.6％）

・豪・4月失業率：4.5％（予想：4.3％）《TY》