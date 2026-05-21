*11:11JST リアルゲイト---法政大学アメフト部「ORANGE」とスポンサー契約締結

リアルゲイト＜5532＞は20日、法政大学体育会アメリカンフットボール部「ORANGE」と2026年02月にスポンサー契約を締結したと発表した。

今回の契約では、2026年のリーグ戦において、法政大学アメフト部の選手が着用する公式戦ユニフォームへ「REALGATE」のロゴを掲出する。伝統あるオレンジのユニフォームとともに、スタジアムでのプレゼンス向上を図る。

また、選手およびスタッフを対象としたキャリア支援プログラムを実施する。選手・スタッフ向けの企業説明会を開催するほか、全学年の学生を対象に、同社代表の岩本裕氏による講演会を実施する。講演では、起業家精神や組織構築、社会で活躍するためのマインドセットなど、実社会で求められる視点を共有し、将来の選択肢を広げる機会を提供する。

さらに、2026年05月の春のオープン戦では、会場でコラボレーション応援グッズを配布する。フィールドとスタンドが一つになる連帯感の醸成を通じ、スタジアムの熱量向上につなげる取り組みを展開する。《KA》