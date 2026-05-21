*10:59JST ミロク情報サービス---第25回総務・人事・経理Week【東京】の専門展「会計・財務EXPO」へ出展

ミロク情報サービス＜9928＞は20日、2026年6月17日(水)から19日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第25回総務・人事・経理Week【東京】」内の専門展「会計・財務EXPO」に出展することを発表した。

「第25回総務・人事・経理Week【東京】」は、DX・業務効率化やオフィス環境改善など、バックオフィス向けの幅広い製品・サービスが一堂に会する日本最大級の展示会である。同展示会は9つの専門展で構成され、同社は経理・財務部門向け専門展「会計・財務EXPO」に出展する。

同社はこの展示会で、他社サービスとのAPI連携やAIによる自動仕訳、ワークフローのスマートフォン対応等によりDXを推進する中堅企業向けERPシステム「Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）」や中堅・中小企業向けERPシステム「MJSLINK DX（エムジェイエスリンク ディーエックス）」、AI解析による入力支援機能を搭載した証憑書類保管・電子契約クラウドサービス「MJS e-ドキュメントCloud（エムジェイエス イー ドキュメント クラウド）」など、AIの活用により決算早期化や経営の高度化を実現する製品・サービスを紹介する。《KT》