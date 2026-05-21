*10:48JST 京橋アートレジデンス---東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへの上場目的の開示

京橋アートレジデンス＜5536＞は20日、東京証券取引所 TOKYO PRO Market（以下、TOKYO PRO Market）への上場について、上場の目的ならびに上場目的の実現に向けた追加情報を開示した。

同社は2023年11月10日にTOKYO PRO Marketに上場した。TOKYO PRO Market上場による認知度・信用力向上により、企業規模・業績を拡大、社内体制整備を推進し、更なる成長を目指す。

同社は常に変化していく社会の中で不動産の持つポテンシャルを向上させるための努力に労を惜しまず「無から有を生み出す不動産創造企業」を経営ビジョンとして、東京23区を中心に収益性の高い不動産の企画・開発事業を行っている。中長期の成長戦略としては、主力事業である資産形成用一棟収益マンションの事業規模拡大と新規事業であるアパートメントホテル開発事業の推進を図る。

同社グループは、2027年以降の一般市場への上場を目標としており、現在、内部管理体制の構築を推進している。《KT》