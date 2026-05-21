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出来高変化率ランキング（10時台）～PEGASUS、ブイキューブなどがランクイン

2026年5月21日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～PEGASUS、ブイキューブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月21日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6262＞ PEGASUS　　 1067600 　84853.28　 275.87% -0.1034%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　6415400 　29566　 178.31% 0.7777%
＜6173＞ アクアライン　　　　7247700 　47382.68　 171.15% 1.6875%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　185326 　64703.169　 159.7% 0.0032%
＜2247＞ iF500H無　　　32633 　53139.811　 139.81% 0.004%
＜6775＞ TBグループ　　　　191700 　8336.28　 129.48% 0.0476%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　63658 　72143.12　 127.78% 0.0077%
＜178A＞ GX革新優　　　　　43842 　29769.254　 96.33% 0.0087%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　　14500 　26508.3　 81.16% 0.0241%
＜2624＞ iF225年4　　　37488 　107007.4　 70.13% 0.0291%
＜5852＞ アーレスティ　　　　577800 　193492.4　 68.46% -0.0717%
＜542A＞ ビタブリット　　　　36400 　17611.44　 65.74% 0.0121%
＜1494＞ One高配　　　　　1815 　54323.334　 39.58% 0.0144%
＜1398＞ SMDAMJリ　　　1536300 　1751210.153　 37.53% 0.0043%
＜221A＞ MX日経半　　　　　292160 　212123.198　 35.6% 0.0402%
＜7678＞ あさくま　　　　　　16900 　73986.6　 35.21% -0.0525%
＜3905＞ データSEC　　　　2677600 　5829278.44　 34.83% 0.1573%
＜1366＞ iF225Wベ　　　13763738 　741535.703　 31.92% -0.0543%
＜369A＞ エータイ　　　　　　38100 　64656.3　 31.75% 0.08%
＜8699＞ HSHD　　　　　　77900 　60490.32　 26.51% 0.0186%
<2568> 上場NSQ　　　　　35977 　212994.461　 22.68% 0.0076%
<1488> iFJリート　　　　147703 　242875.63　 18.07% 0.0032%
<5851> リョービ　　　　　　155300 　346080.52　 17.27% 0.0837%
<4293> セプテーニHD　　　942100 　542569.68　 15.07% 0.058%
<2631> MXSナス100　　16909 　650899.338　 14.72% 0.0075%
<2564> GXSディビ　　　　23441 　58460.349　 12.29% 0.0088%
<3565> アセンテック　　　　373200 　146455.64　 11.47% 0.0063%
<8338> 筑波銀行　　　　　　1574500 　913603　 9.76% 0.0581%
<1948> 弘電社　　　　　　　48600 　324343.4　 8.87% 0.0437%
<6276> シリウスV　　　　　407200 　99699.06　 8.65% 0.0227%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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