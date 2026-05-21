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出来高変化率ランキング（10時台）～PEGASUS、ブイキューブなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～PEGASUS、ブイキューブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月21日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6262＞ PEGASUS 1067600 84853.28 275.87% -0.1034%
＜3681＞ ブイキューブ 6415400 29566 178.31% 0.7777%
＜6173＞ アクアライン 7247700 47382.68 171.15% 1.6875%
＜1482＞ 米債ヘッジ 185326 64703.169 159.7% 0.0032%
＜2247＞ iF500H無 32633 53139.811 139.81% 0.004%
＜6775＞ TBグループ 191700 8336.28 129.48% 0.0476%
＜2569＞ 上場NSQヘ 63658 72143.12 127.78% 0.0077%
＜178A＞ GX革新優 43842 29769.254 96.33% 0.0087%
＜4673＞ 川崎地質 14500 26508.3 81.16% 0.0241%
＜2624＞ iF225年4 37488 107007.4 70.13% 0.0291%
＜5852＞ アーレスティ 577800 193492.4 68.46% -0.0717%
＜542A＞ ビタブリット 36400 17611.44 65.74% 0.0121%
＜1494＞ One高配 1815 54323.334 39.58% 0.0144%
＜1398＞ SMDAMJリ 1536300 1751210.153 37.53% 0.0043%
＜221A＞ MX日経半 292160 212123.198 35.6% 0.0402%
＜7678＞ あさくま 16900 73986.6 35.21% -0.0525%
＜3905＞ データSEC 2677600 5829278.44 34.83% 0.1573%
＜1366＞ iF225Wベ 13763738 741535.703 31.92% -0.0543%
＜369A＞ エータイ 38100 64656.3 31.75% 0.08%
＜8699＞ HSHD 77900 60490.32 26.51% 0.0186%
<2568> 上場NSQ 35977 212994.461 22.68% 0.0076%
<1488> iFJリート 147703 242875.63 18.07% 0.0032%
<5851> リョービ 155300 346080.52 17.27% 0.0837%
<4293> セプテーニHD 942100 542569.68 15.07% 0.058%
<2631> MXSナス100 16909 650899.338 14.72% 0.0075%
<2564> GXSディビ 23441 58460.349 12.29% 0.0088%
<3565> アセンテック 373200 146455.64 11.47% 0.0063%
<8338> 筑波銀行 1574500 913603 9.76% 0.0581%
<1948> 弘電社 48600 324343.4 8.87% 0.0437%
<6276> シリウスV 407200 99699.06 8.65% 0.0227%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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