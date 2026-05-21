*10:07JST イー・ギャランティ---26年3月期は増収増益、期末配当の増配を発表

イー・ギャランティ＜8771＞は15日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比7.9%増の110.29億円、営業利益が同1.9%増の52.01億円、経常利益が同1.9%増の53.02億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同2.8増の35.89億円となった。

信用リスク保証サービスは引き続き堅調に推移した。人的投資の継続的拡大や販売提携先の拡充、営業業務支援の強化により新規顧客の取り込みおよび契約更新率の向上を進めた。当連結会計年度末における保証残高は2兆6,443億円(前年同期比40.3％増加)、保証債務は9,113億円(前年同期比10.3％増加)となった。新規契約の堅調な増加、および既存顧客における保証利用額の増額（保証企業の追加または保証限度額の増額）等により増収増益を果たした。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比7.9%増の119.00億円、営業利益が同5.7%増の55.00億円、経常利益が同5.6%増の56.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同5.9%増の38.00億円を見込んでいる。

また、同日、2026年3月期の期末配当金を前回予想から2.00円増配の40.00円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は40.00円（前期比3.00円増配）となる。

今期は配当性向を100％、一株当たりの配当予想は84円としている。《KT》