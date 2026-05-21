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出来高変化率ランキング（9時台）～エータイ、アクアラインなどがランクイン

2026年5月21日 10:04

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記事提供元：フィスコ

*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～エータイ、アクアラインなどがランクイン
エータイ＜369A＞がランクイン（9時40分時点）。急伸。前日取引終了後に、株主優待制度を導入すると発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。毎年8月末日に同社株式を200株以上保有する株主を対象に、保有株式数に応じ、株主優待ポイントを進呈する。株主優待ポイントは、株主様限定の特設ウェブサイトで5,000種類以上の商品から選んで交換できる。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月21日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6262＞ PEGASUS　　 486700 　84853.28　 191.46% -0.0364%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　177370 　64703.169　 154.22% 0.0032%
＜2247＞ iF500H無　　　32631 　53139.811　 139.8% 0.0031%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　63090 　72143.12　 126.67% 0.0065%
＜6775＞ TBグループ　　　　172700 　8336.28　 116.47% 0.0396%
＜6173＞ アクアライン　　　　4920000 　47382.68　 109.48% 0.9375%
＜9610＞ ウィルソンWLW　　769100 　37642.78　 95.73% 0.1983%
＜178A＞ GX革新優　　　　　42628 　29769.254　 92.99% 0.0087%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　3371300 　29566　 86.3% 0.2222%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　　13000 　26508.3　 68.49% 0.0735%
＜542A＞ ビタブリット　　　　36300 　17611.44　 65.43% 0.0132%
＜5852＞ アーレスティ　　　　530500 　193492.4　 59.37% -0.0703%
＜2624＞ iF225年4　　　29622 　107007.4　 44.68% 0.0278%
＜1494＞ One高配　　　　　1781 　54323.334　 37.68% 0.0141%
＜221A＞ MX日経半　　　　　287700 　212123.198　 34.08% 0.0303%
＜8699＞ HSHD　　　　　　74900 　60490.32　 22.8% 0.0186%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　35976 　212994.461　 22.68% 0.0063%
＜369A＞ エータイ　　　　　　33800 　64656.3　 20.74% 0.0823%
＜9425＞ ReYuuJpn　　270000 　66978.22　 15.6% -0.1229%
＜1488＞ iFJリート　　　　140529 　242875.63　 13.64% 0.0026%
<2631> MXSナス100　　16136 　650899.338　 10.63% 0.0072%
<1398> SMDAM Jリ　　1122760 　1751210.153　 8.54% 0.0026%
<3565> アセンテック　　　　355400 　146455.64　 7.31% 0.0189%
<6276> シリウスV　　　　　398400 　99699.06　 6.85% 0.0259%
<9369> キユソー流通　　　　52200 　154281.38　 2.54% 0.1026%
<1618> NFエネ資源　　　　1498 　64266.018　 2.25% -0.0106%
<8338> 筑波銀行　　　　　　1427400 　913603　 1.55% 0.063%
<2564> GXSディビ　　　　20521 　58460.349　 1.13% 0.0088%
<5851> リョービ　　　　　　128600 　346080.52　 1.07% 0.0877%
<5838> 楽天銀行　　　　　　3049400 　15150281.4　 0.52% -0.1543%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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