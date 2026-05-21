*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～エータイ、アクアラインなどがランクイン

エータイ＜369A＞がランクイン（9時40分時点）。急伸。前日取引終了後に、株主優待制度を導入すると発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。毎年8月末日に同社株式を200株以上保有する株主を対象に、保有株式数に応じ、株主優待ポイントを進呈する。株主優待ポイントは、株主様限定の特設ウェブサイトで5,000種類以上の商品から選んで交換できる。



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月21日 9:40 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6262＞ PEGASUS 486700 84853.28 191.46% -0.0364%

＜1482＞ 米債ヘッジ 177370 64703.169 154.22% 0.0032%

＜2247＞ iF500H無 32631 53139.811 139.8% 0.0031%

＜2569＞ 上場NSQヘ 63090 72143.12 126.67% 0.0065%

＜6775＞ TBグループ 172700 8336.28 116.47% 0.0396%

＜6173＞ アクアライン 4920000 47382.68 109.48% 0.9375%

＜9610＞ ウィルソンWLW 769100 37642.78 95.73% 0.1983%

＜178A＞ GX革新優 42628 29769.254 92.99% 0.0087%

＜3681＞ ブイキューブ 3371300 29566 86.3% 0.2222%

＜4673＞ 川崎地質 13000 26508.3 68.49% 0.0735%

＜542A＞ ビタブリット 36300 17611.44 65.43% 0.0132%

＜5852＞ アーレスティ 530500 193492.4 59.37% -0.0703%

＜2624＞ iF225年4 29622 107007.4 44.68% 0.0278%

＜1494＞ One高配 1781 54323.334 37.68% 0.0141%

＜221A＞ MX日経半 287700 212123.198 34.08% 0.0303%

＜8699＞ HSHD 74900 60490.32 22.8% 0.0186%

＜2568＞ 上場NSQ 35976 212994.461 22.68% 0.0063%

＜369A＞ エータイ 33800 64656.3 20.74% 0.0823%

＜9425＞ ReYuuJpn 270000 66978.22 15.6% -0.1229%

＜1488＞ iFJリート 140529 242875.63 13.64% 0.0026%

<2631> MXSナス100 16136 650899.338 10.63% 0.0072%

<1398> SMDAM Jリ 1122760 1751210.153 8.54% 0.0026%

<3565> アセンテック 355400 146455.64 7.31% 0.0189%

<6276> シリウスV 398400 99699.06 6.85% 0.0259%

<9369> キユソー流通 52200 154281.38 2.54% 0.1026%

<1618> NFエネ資源 1498 64266.018 2.25% -0.0106%

<8338> 筑波銀行 1427400 913603 1.55% 0.063%

<2564> GXSディビ 20521 58460.349 1.13% 0.0088%

<5851> リョービ 128600 346080.52 1.07% 0.0877%

<5838> 楽天銀行 3049400 15150281.4 0.52% -0.1543%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》