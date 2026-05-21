*08:09JST ADR日本株ランキング：全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1835円高の61535円

ダウ平均は645.47ドル高の50009.35ドル、ナスダックは399.65ポイント高の26270.36で取引を終了した。原油高やインフレ懸念が重しとなったが、半導体エヌビディア（NVDA）決算を期待した買いがハイテクを支え、寄り付き後、まちまち。その後、「対イラン協議が最終段階」とのトランプ大統領の発言を受け、戦争終結期待が広がり、原油価格が下落、長期金利も大幅低下したためダウも買いに転じた。相場は終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では耐久消費財・アパレルや半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落した。

20日のNY原油先物7月限は下落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－5.89ドル（－5.66％）の98.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは96.94－104.45ドル。アジア市場で104.45ドルまで買われた後、米国市場の中盤にかけて節目の100ドルを割り込んだ。イラン戦争終結への期待が広がり、一時97ドルを下回った。通常取引終了後の時間外取引では主に98ドル台で推移。

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.83円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、日

立製作所＜6501＞、信越化学工業＜4063＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.00 0.00 2382 5

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.26 0.03 5766 12

3

8035 (TOELY) 住友商事 45.16 -0.34 7173 16

2

6758 (SONY.N) TDK 19.15 0.37 3042 9

9

9432 (NTTYY) KDDI 17.59 0.28 2794 1

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.03 -0.06 963 14.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.76 0.52 5044 13

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.74 0.48 5635 59

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -1.85 4895 19

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.01 0.00 6992 14

7

8001 (ITOCY) 丸紅 34.48 -315.51 548 -482

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.05 0.36 7187 20

5

8031 (MITSY) 東京エレク 150.67 1.20 47862 176

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9530 -12

3

4568 (DSNKY) 第一三共 16.53 0.03 2625 19.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.20 0.00 2287 8.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.37 -0.06 982 -95

3

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.00 0.20 1535 2

7

7267 (HMC.N) スズキ 44.94 -0.54 1784 3

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 20.01 -0.16 6356 1

0

6902 (DNZOY) ファナック 23.80 -0.28 7560 23

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.11 0.20 7976 7

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.10 0.14 2240 9.

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.63 1.41 6136 8

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.09 0.27 23967 36

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.70 0.12 5305 5

0

7741 (HOCPY) キヤノン 26.58 -0.19 4222 5

1

6503 (MIELY) 三菱電機 74.29 -1.41 5900 15

3

6981 (MRAAY) 日東電工 19.20 0.43 3050 62.

5

7751 (CAJPY) 任天堂 11.94 0.20 7586 8

6

6273 (SMCAY) SMC 20.75 0.01 65914 109

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.57 0.08 363 6.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 39.70 1.20 63056 171

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.26 0.10 1947 3.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.72 0.06 5515 7

9

6702 (FJTSY) 富士通 20.77 -0.06 3299 3

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.51 13.91 19935 -55

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.52 -0.04 3342 2

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.74 1.29 2500 39

0

8002 (MARUY) 三井物産 747.15 7.90 5933 12

9

6723 (RNECY) ルネサス 11.41 0.33 3625 12

5

6954 (FANUY) 京セラ 18.68 0.25 2967 4

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.18 0.40 1682 2

6

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.39 0.17 4033 6

7

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.79 -0.21 6320 13

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.97 0.06 3167 2

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.91 -0.09 2484 -8

4

6857 (ATEYY) シスメックス 8.66 -0.11 1375 -2.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.84 0.49 2357 14.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.61 0.26 1526 53.

5

（時価総額上位50位、1ドル158.83円換

算）



「ADR上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5083 1335 35.6

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.74 2500 390 18.4

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.74 5635 596 11.8

3

6762 (TTDKY) アドバンテスト 168.90 26826 1201 4.6

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4895 190 4.0

4

「ADR下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2435 -140.5 -5.4

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.91 2484 -84 -3.2

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.51 19935 -555 -2.7

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