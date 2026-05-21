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ADR日本株ランキング：全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1835円高の61535円
*08:09JST ADR日本株ランキング：全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1835円高の61535円
ダウ平均は645.47ドル高の50009.35ドル、ナスダックは399.65ポイント高の26270.36で取引を終了した。原油高やインフレ懸念が重しとなったが、半導体エヌビディア（NVDA）決算を期待した買いがハイテクを支え、寄り付き後、まちまち。その後、「対イラン協議が最終段階」とのトランプ大統領の発言を受け、戦争終結期待が広がり、原油価格が下落、長期金利も大幅低下したためダウも買いに転じた。相場は終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では耐久消費財・アパレルや半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落した。
20日のNY原油先物7月限は下落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－5.89ドル（－5.66％）の98.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは96.94－104.45ドル。アジア市場で104.45ドルまで買われた後、米国市場の中盤にかけて節目の100ドルを割り込んだ。イラン戦争終結への期待が広がり、一時97ドルを下回った。通常取引終了後の時間外取引では主に98ドル台で推移。
ADR市場では、対東証比較（1ドル158.83円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、日
立製作所＜6501＞、信越化学工業＜4063＞などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.00 0.00 2382 5
3
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.26 0.03 5766 12
3
8035 (TOELY) 住友商事 45.16 -0.34 7173 16
2
6758 (SONY.N) TDK 19.15 0.37 3042 9
9
9432 (NTTYY) KDDI 17.59 0.28 2794 1
4
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.03 -0.06 963 14.
5
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.76 0.52 5044 13
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.74 0.48 5635 59
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -1.85 4895 19
0
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.01 0.00 6992 14
7
8001 (ITOCY) 丸紅 34.48 -315.51 548 -482
6
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.05 0.36 7187 20
5
8031 (MITSY) 東京エレク 150.67 1.20 47862 176
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9530 -12
3
4568 (DSNKY) 第一三共 16.53 0.03 2625 19.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.20 0.00 2287 8.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.37 -0.06 982 -95
3
8766 (TKOMY) 三井不動産 29.00 0.20 1535 2
7
7267 (HMC.N) スズキ 44.94 -0.54 1784 3
1
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 20.01 -0.16 6356 1
0
6902 (DNZOY) ファナック 23.80 -0.28 7560 23
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.11 0.20 7976 7
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.10 0.14 2240 9.
5
8411 (MFG.N) オリックス 38.63 1.41 6136 8
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.09 0.27 23967 36
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.70 0.12 5305 5
0
7741 (HOCPY) キヤノン 26.58 -0.19 4222 5
1
6503 (MIELY) 三菱電機 74.29 -1.41 5900 15
3
6981 (MRAAY) 日東電工 19.20 0.43 3050 62.
5
7751 (CAJPY) 任天堂 11.94 0.20 7586 8
6
6273 (SMCAY) SMC 20.75 0.01 65914 109
4
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.57 0.08 363 6.
4
6146 (DSCSY) ディスコ 39.70 1.20 63056 171
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.26 0.10 1947 3.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 34.72 0.06 5515 7
9
6702 (FJTSY) 富士通 20.77 -0.06 3299 3
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.51 13.91 19935 -55
5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.52 -0.04 3342 2
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.74 1.29 2500 39
0
8002 (MARUY) 三井物産 747.15 7.90 5933 12
9
6723 (RNECY) ルネサス 11.41 0.33 3625 12
5
6954 (FANUY) 京セラ 18.68 0.25 2967 4
6
8725 (MSADY) 第一生命HD 21.18 0.40 1682 2
6
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.39 0.17 4033 6
7
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.79 -0.21 6320 13
0
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.97 0.06 3167 2
4
6594 (NJDCY) 日本電産 3.91 -0.09 2484 -8
4
6857 (ATEYY) シスメックス 8.66 -0.11 1375 -2.
5
4543 (TRUMY) テルモ 14.84 0.49 2357 14.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.61 0.26 1526 53.
5
（時価総額上位50位、1ドル158.83円換
算）
「ADR上昇率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5083 1335 35.6
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.74 2500 390 18.4
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.74 5635 596 11.8
3
6762 (TTDKY) アドバンテスト 168.90 26826 1201 4.6
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4895 190 4.0
4
「ADR下落率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2435 -140.5 -5.4
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.91 2484 -84 -3.2
7
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.51 19935 -555 -2.7
1《FA》
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