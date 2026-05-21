トクヤマ、台湾で高純度IPA第2プラント建設、年3万トン体制を追加

■半導体製造の微細化・積層化で高まる品質・安定供給ニーズに対応

トクヤマ<4043>(東証プライム)は5月20日、連結子会社である台塑德山精密化學股份有限公司(FTAC)の電子工業用高純度イソプロピルアルコール(高純度IPA)について、第2プラントの建設を決定したと発表した。台湾での生産能力を強化し、半導体向け材料の安定供給体制を拡充する。

同社は台灣塑膠工業股份有限公司との合弁により、2020年10月に高純度IPAの製造・販売を目的としてFTACを設立した。半導体製造プロセスの微細化・積層化が進むなか、高純度IPAには品質と安定供給の両面で顧客要求が一段と高まっている。

第2プラントの所在地は台湾・高雄市で、生産能力は年3万トン。2028年9月の営業運転開始を予定している。トクヤマグループは「独自の製造技術」「高い分析能力」「厳格な品質管理ノウハウ」を生かし、生産能力拡大を通じて高純度IPA市場でのプレゼンス向上を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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