*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1横浜冷凍、ニッコンHD、UBEなど

銘柄名<コード>20日終値⇒前日比

スカパーJSAT＜9412＞ 4190 +145

アストロスケール＜186A＞と戦略的パートナーシップ構築で合意。

レシップHD＜7213＞ 532 +23

発行済株式数の1.59％上限の自社株買い発表。

TYK＜5363＞ 626 -48

26年3月期営業利益23.6％減、従来予想の20.1％減を下回る。

F-ブレイン＜3927＞ 935 -7

投資有価証券売却益3.37億円を27年3月期特別利益に計上。

城南進研＜4720＞ 230 -23

26年3月期業績見込みを下方修正。

BeeX＜4270＞ 1908 +130

米企業とAWS再販プログラムでAIモデルのリセラー契約締結。

FIG＜4392＞ 1581 +221

AI半導体検査装置の開発や第1四半期好決算材料視が続く。

UBE＜4208＞ 2890.5 +500

前期比での大幅増配発表を好感

ニッコンHD＜9072＞ 5772 +541

特に材料ないが再編思惑などか。

リガク＜268A＞ 2375 +89

19日急落からの自律反発。

横浜冷凍＜2874＞ 2562 +277

大幅上方修正引き続き評価か。

くら寿司＜2695＞ 1677 +80

トランプ米大統領の「くら寿司USA」株式取得を材料視。

石油資源開発＜1662＞ 2021 +66

イラン情勢混迷の長期化など意識か。

良品計画＜7453＞ 3504 +118

20日は小売セクターなどに資金向かう。

SUMCO＜3436＞ 3020 +60

決算受けての調整にも一巡感で。

松井証券＜8628＞ 970 +21

特に材料見当たらないが19日から強い動きに。

ALSOK＜2331＞ 1176 +26.5

底打ち感からのリバウンドが継続。

オリックス＜8591＞ 6052 +138

大和証券では目標株価を引き上げ。

朝日インテック＜7747＞ 3685 +113

決算発表後は上値追いが続く展開に。

第一稀元素化学工業<4082> 1953 -180

信用買い方の手じまい売りなどが優勢か。

フジクラ<5803> 4295 -400

中計目標値もマイナス視か。

ラサ工業<4022> 1826 -118

今期の増益率鈍化マイナス視が続く。

オークマ<6103> 4055 -450

19日に中期計画を公表も好反応は乏しく。《CS》