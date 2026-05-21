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前日に動いた銘柄 part1横浜冷凍、ニッコンHD、UBEなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1横浜冷凍、ニッコンHD、UBEなど
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
スカパーJSAT＜9412＞ 4190 +145
アストロスケール＜186A＞と戦略的パートナーシップ構築で合意。
レシップHD＜7213＞ 532 +23
発行済株式数の1.59％上限の自社株買い発表。
TYK＜5363＞ 626 -48
26年3月期営業利益23.6％減、従来予想の20.1％減を下回る。
F-ブレイン＜3927＞ 935 -7
投資有価証券売却益3.37億円を27年3月期特別利益に計上。
城南進研＜4720＞ 230 -23
26年3月期業績見込みを下方修正。
BeeX＜4270＞ 1908 +130
米企業とAWS再販プログラムでAIモデルのリセラー契約締結。
FIG＜4392＞ 1581 +221
AI半導体検査装置の開発や第1四半期好決算材料視が続く。
UBE＜4208＞ 2890.5 +500
前期比での大幅増配発表を好感
ニッコンHD＜9072＞ 5772 +541
特に材料ないが再編思惑などか。
リガク＜268A＞ 2375 +89
19日急落からの自律反発。
横浜冷凍＜2874＞ 2562 +277
大幅上方修正引き続き評価か。
くら寿司＜2695＞ 1677 +80
トランプ米大統領の「くら寿司USA」株式取得を材料視。
石油資源開発＜1662＞ 2021 +66
イラン情勢混迷の長期化など意識か。
良品計画＜7453＞ 3504 +118
20日は小売セクターなどに資金向かう。
SUMCO＜3436＞ 3020 +60
決算受けての調整にも一巡感で。
松井証券＜8628＞ 970 +21
特に材料見当たらないが19日から強い動きに。
ALSOK＜2331＞ 1176 +26.5
底打ち感からのリバウンドが継続。
オリックス＜8591＞ 6052 +138
大和証券では目標株価を引き上げ。
朝日インテック＜7747＞ 3685 +113
決算発表後は上値追いが続く展開に。
第一稀元素化学工業<4082> 1953 -180
信用買い方の手じまい売りなどが優勢か。
フジクラ<5803> 4295 -400
中計目標値もマイナス視か。
ラサ工業<4022> 1826 -118
今期の増益率鈍化マイナス視が続く。
オークマ<6103> 4055 -450
19日に中期計画を公表も好反応は乏しく。《CS》
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