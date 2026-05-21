SIGグループ、26年3月期の年間配当は29円に増配、DOE6%目安に安定還元

■期末配当金は1株15円、配当金総額8500万円、効力発生日は6月29日

SIGグループ<4386>(東証スタンダード)は5月20日、2026年3月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議したと発表した。期末配当金は1株当たり15円00銭、配当金総額は85百万円、効力発生日は2026年6月29日、配当原資は利益剰余金とする。

同社は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けている。将来の事業展開と経営体質の強化に必要な内部留保資金を確保した上で、株主資本配当率(DOE)6%を目安に、安定配当を継続する方針を掲げている。

2026年3月期の年間配当金は、第2四半期末配当金14円00銭と期末配当金15円00銭を合わせ、1株当たり29円00銭となる。前期実績の年間25円00銭から4円00銭の増配となり、株主還元の拡充を示す内容となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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