サニーサイドアップグループ、「みんなで育業」制度を新設、多様な立場の子育て参加を支援

■親族・知人・近隣住民の子どもも対象、年間3日間の特別有給休暇を付与

サニーサイドアップグループ<2180>(東証スタンダード)は5月20日、独自の福利厚生「32の制度」に、新たな特別有給休暇制度「みんなで育業」制度を6月1日から新設すると発表した。子育てを社会全体で支える環境づくりを目的に、多様な立場から子育てに関わるメンバーを支援する。

同制度は、少子化や共働き世帯の増加を背景に、子育てを家庭内だけで完結させず、地域や周囲の人々も含めて支え合う重要性が高まっていることを受けて導入する。東京都が提唱する「育業」の考え方に共感し、祖父母や親族、地域で子どもに関わる人々など、さまざまな形での子育て参加を後押しする。

対象は正社員、契約社員、アルバイトで、付与日数は年間3日間。対象範囲は小学校3年生修了までの子どもで、親族、知人、近隣住民など関係性は問わない。出産直後の母子へのサポート、育児支援、病児・傷病児支援、保護者会や授業参観への代理出席、学校行事や地域活動への付き添いなどに利用でき、年次有給休暇との連続取得も可能とする。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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