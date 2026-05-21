AeroEdge、オノプラントを子会社化し航空機関連事業を拡充

■エンジン部品に加え機体部品へ領域拡大、国内重工向け基盤も活用

AeroEdge<7409>(東証グロース)は5月20日、航空機体用部品の機械加工などを手がけるオノプラントの株式を取得し、子会社化すると発表した。同日開催の取締役会で決議し、契約を締結した。株式譲渡実行日は6月4日を予定している。

オノプラントは栃木県河内郡上三川町に本社を置き、航空機体用部品の機械加工、半導体・液晶製造用装置部品の製造などを展開する。国内大手重工業メーカーを主要取引先とし、2025年3月期の売上高は10億3848万7000円、営業利益は8118万9000円、当期純利益は8996万7000円。資本金は1400万円。

同社はオノプラント株式5万9000株を自己資金で取得し、議決権所有割合を100%とする。取得価額は普通株式9億8000万円、アドバイザリー費用等5500万円で、合計概算額は10億3500万円。航空機需要が拡大する中、民間航空機体部品や防衛分野へ事業領域を広げ、顧客基盤や加工技術を相互活用する。2026年6月期第4四半期から連結決算に移行し、同期の単体業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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