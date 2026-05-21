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今日の注目スケジュール：米住宅着工件数、米製造業PMI速報値、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米住宅着工件数、米製造業PMI速報値、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(4月) -725億円 6430億円
08:50 輸出(4月) 9.0％ 11.5％
08:50 輸入(4月) 8.5％ 10.9％
08:50 コア機械受注(3月) -8.1％ 13.6％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(5月) 55.1
09:30 サービス業PMI(5月) 51.0
09:30 総合PMI(5月) 52.2
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
10:30 小枝日銀審議委員が講演
14:00 首都圏新築分譲マンション(4月)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(4月) 6.98億NZドル
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(4月) 3.10％
10:30 豪・失業率(4月) 4.3％ 4.3％
14:00 印・製造業PMI速報(5月) 54.7
14:00 印・サービス業PMI速報(5月) 58.8
14:00 印・総合PMI速報(5月) 58.2
16:30 独・製造業PMI(5月) 51.0 51.4
16:30 独・サービス業PMI(5月) 47.2 46.9
16:30 独・総合PMI(5月) 48.4
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 51.5 52.2
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月) 48.4 47.6
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(5月) 48.8
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(3月) 249億ユーロ
17:30 英・製造業PMI(5月) 53.7
17:30 英・サービス業PMI(5月) 52.7
17:30 英・総合PMI(5月) 52.6
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.1万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(5月) 12.0 26.7
21:30 米・住宅着工件数(4月) 142.0万戸 150.2万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(4月) 138.5万戸 136.3万戸
22:45 米・製造業PMI速報値(5月) 53.6 54.5
22:45 米・サービス業PMI速報値(5月) 51.3 51.0
22:45 米・総合PMI速報値(5月) 51.7
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月) -20.6
英・イングランド銀行(英中央銀行)金融政策委員会のテイラー委員が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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