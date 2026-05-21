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今日の注目スケジュール：米住宅着工件数、米製造業PMI速報値、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2026年5月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米住宅着工件数、米製造業PMI速報値、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(4月)　-725億円　6430億円
08:50　輸出(4月)　9.0％　11.5％
08:50　輸入(4月)　8.5％　10.9％
08:50　コア機械受注(3月)　-8.1％　13.6％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(5月)　　55.1
09:30　サービス業PMI(5月)　　51.0
09:30　総合PMI(5月)　　52.2
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
10:30　小枝日銀審議委員が講演
14:00　首都圏新築分譲マンション(4月)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(4月)　　6.98億NZドル
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(4月)　　3.10％
10:30　豪・失業率(4月)　4.3％　4.3％
14:00　印・製造業PMI速報(5月)　　54.7
14:00　印・サービス業PMI速報(5月)　　58.8
14:00　印・総合PMI速報(5月)　　58.2
16:30　独・製造業PMI(5月)　51.0　51.4
16:30　独・サービス業PMI(5月)　47.2　46.9
16:30　独・総合PMI(5月)　　48.4
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(5月)　51.5　52.2
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月)　48.4　47.6
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(5月)　　48.8
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(3月)　　249億ユーロ
17:30　英・製造業PMI(5月)　　53.7
17:30　英・サービス業PMI(5月)　　52.7
17:30　英・総合PMI(5月)　　52.6
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.1万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(5月)　12.0　26.7
21:30　米・住宅着工件数(4月)　142.0万戸　150.2万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(4月)　138.5万戸　136.3万戸
22:45　米・製造業PMI速報値(5月)　53.6　54.5
22:45　米・サービス業PMI速報値(5月)　51.3　51.0
22:45　米・総合PMI速報値(5月)　　51.7
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月)　　-20.6


英・イングランド銀行(英中央銀行)金融政策委員会のテイラー委員が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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