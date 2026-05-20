*18:06JST 20日の香港市場概況：ハンセン指数は反落

20日の香港市場では、主要90銘柄で構成されるハンセン指数が前日比146.73ポイント（0.57％）安の25651.12ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が34.83ポイント（0.40％）安の8605.13ポイントと反落。

香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇が警戒された。中国の金融緩和に対する期待も後退。中国で公表された実質的な政策金利となる5月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（LPR）」は予想通り据え置かれた。ただ、中国の経済政策への期待は持続しており、政策で恩恵を受けやすい銘柄は買われているようだ。

ハンセン指数の構成銘柄では、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（6181/HK）が6.9％安、太陽光発電（PV）用ガラス基板メーカーの信義光能HD（968/HK）が5.2％安、ビールメーカー大手の百威亜太HD（バドワイザーAPAC：1876/HK）が1.7％安と下げが目立った。

セクター別では、産金が弱含み。赤峰吉隆黄金鉱業（6693/HK）が3.1％安、招金鉱業（1818/HK）が2.9％安など。半面、半導体セクターは高い。兆易創新科技集団（3986/HK）が17.0％高、華虹半導体（1347/HK）は13.9％高、中芯国際集成電路製造（SMIC：981/HK）は9.7％高など。そのほかでは、プリント基板（PCB）生産の広州広合科技（1989/HK）が3.8％高、深セン市大族数控科技（3200/HK）が3.1％高で20日の取引を終えた。《AK》