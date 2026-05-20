*17:11JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、159円台に持ち直し

20日の東京市場でドル・円は下げ渋り。160円が視野に入り日本政府が円安を牽制すると円買いに振れ、午前中に159円10銭から158円82銭まで下落。午後は日経平均株価の大幅安も、米10年債利回りやNY原油先物(WTI)の下げ渋りでドルは159円付近に持ち直した。

・ユ-ロ・円は184円69銭から184円27銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1612ドルから1.1591ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値60,567.27円、高値60,567.27円、安値59,292.25円、終値59,804.41円(前日比746.18円安)

・17時時点：ドル・円159円00-10銭、ユ-ロ・円184円30-40銭

【経済指標】

・英・4月消費者物価指数：前年比+2.8％（予想：+3.0％、3月：+3.3％）

・南ア・4月消費者物価指数：前年比+4.0％（予想：+3.9％、3月：+3.1％）

【要人発言】

・高市首相

「為替介入については申し上げられない」

・木原官房長官

「金融政策の具体的手法は日銀に委ねられるべき」」

「政府と密接に連携し、物価安定目標の実現に向け適切な政策運営を期待」」

・トランプ米大統領

「イランとの戦争、速やかに終わらせる」

「イランは核兵器を保有しないだろう」《TY》