*17:02JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に5日続落、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約365円分押し下げ

20日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり43銘柄、値下がり181銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日19日の米国株式市場は下落。戦争終了に向けた対イラン協議が難航し、攻撃再開への懸念も根強かった。ホルムズ海峡封鎖長期化懸念により原油価格の高止まりで、インフレ懸念も高まり、長期金利の上昇も嫌気され、相場は一段安となった。終日軟調推移が続き、終盤にかけても戻り鈍かった。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。ただ、買いは続かず寄り付き直後からマイナス圏に転落し、下げ幅を拡大。その後は軟調もみ合い展開となった。一部押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった一方で、原油価格や米長期金利、国内長期金利が上昇していることが投資家心理を慎重にさせた。また、日本時間の明日早朝に米エヌビディアが2-4月期決算を発表することから、これを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあったか。終日売り手優位の状況が続いて、日経平均は一時59200円台まで下落した。

大引けの日経平均は前営業日比746.18円安の59804.41円となった。東証プライム市場の売買高は27億8314万株、売買代金は9兆5429億円だった。業種別では、その他金融業、小売業、鉱業などが上昇した一方で、非鉄金属、建設業、石油・石炭製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は16％、対して値下がり銘柄は81％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約259円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、フジクラ＜5803＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、豊田通商＜8015＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約87円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、テルモ＜4543＞、大塚HD＜4578＞、良品計画＜7453＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 59804.41(-746.18)

値上がり銘柄数 43(寄与度+297.41)

値下がり銘柄数 181(寄与度-1043.59)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 74740 1090 87.69

＜6857＞ アドバンテ 25625 335 80.86

＜285A＞ キオクシアHD 51290 1520 35.67

＜4062＞ イビデン 15640 320 21.45

＜4543＞ テルモ 2342.5 48.5 13.01

＜4578＞ 大塚HD 11405 280 9.39

＜7453＞ 良品計画 3504 118 7.91

＜9433＞ KDDI 2780 16 6.44

＜9843＞ ニトリHD 2492.5 62.5 5.24

＜8591＞ オリックス 6052 138 4.63

＜6976＞ 太陽誘電 7861 93 3.12

＜6971＞ 京セラ 2921 9.5 2.55

＜2502＞ アサヒGHD 1602 21.5 2.16

<5801> 古河電気工業 50860 610 2.04

<6963> ローム 4185 55 1.84

<8267> イオン 1518.5 18 1.81

<4208> UBE 2890.5 500 1.68

<3659> ネクソン 2310.5 19 1.27

<8697> JPX 1834 14.5 0.97

<8331> 千葉銀行 2359 24 0.80

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5039 -322 -259.06

＜8035＞ 東エレク 46100 -1060 -106.60

＜5803＞ フジクラ 4295 -400 -80.45

＜6954＞ ファナック 7322 -340 -56.99

＜4063＞ 信越化 6845 -187 -31.34

＜8015＞ 豊田通商 6763 -293 -29.47

＜6762＞ TDK 2943 -42.5 -21.37

<6098> リクルートHD 9653 -193 -19.41

<6758> ソニーG 3606 -114 -19.11

<8830> 住友不動産 3748 -207 -13.88

<5802> 住友電気工業 10525 -315 -10.56

<6532> ベイカレント 5472 -284 -9.52

<6503> 三菱電機 5747 -273 -9.15

<6506> 安川電機 6076 -262 -8.78

<8058> 三菱商事 5436 -83 -8.35

<9766> コナミG 20220 -235 -7.88

<6273> SMC 64820 -2300 -7.71

<7269> スズキ 1753 -57 -7.64

<8001> 伊藤忠商事 1935 -45.5 -7.63

<4523> エーザイ 4245 -221 -7.41《CS》