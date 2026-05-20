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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に5日続落、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約365円分押し下げ

2026年5月20日 17:02

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記事提供元：フィスコ

*17:02JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に5日続落、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約365円分押し下げ
20日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり43銘柄、値下がり181銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日19日の米国株式市場は下落。戦争終了に向けた対イラン協議が難航し、攻撃再開への懸念も根強かった。ホルムズ海峡封鎖長期化懸念により原油価格の高止まりで、インフレ懸念も高まり、長期金利の上昇も嫌気され、相場は一段安となった。終日軟調推移が続き、終盤にかけても戻り鈍かった。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。ただ、買いは続かず寄り付き直後からマイナス圏に転落し、下げ幅を拡大。その後は軟調もみ合い展開となった。一部押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった一方で、原油価格や米長期金利、国内長期金利が上昇していることが投資家心理を慎重にさせた。また、日本時間の明日早朝に米エヌビディアが2-4月期決算を発表することから、これを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあったか。終日売り手優位の状況が続いて、日経平均は一時59200円台まで下落した。

大引けの日経平均は前営業日比746.18円安の59804.41円となった。東証プライム市場の売買高は27億8314万株、売買代金は9兆5429億円だった。業種別では、その他金融業、小売業、鉱業などが上昇した一方で、非鉄金属、建設業、石油・石炭製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は16％、対して値下がり銘柄は81％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約259円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、フジクラ＜5803＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、豊田通商＜8015＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約87円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、テルモ＜4543＞、大塚HD＜4578＞、良品計画＜7453＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　59804.41(-746.18)

値上がり銘柄数 43(寄与度+297.41)
値下がり銘柄数 181(寄与度-1043.59)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 74740　 1090　 87.69
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 25625　 335　 80.86
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 51290　 1520　 35.67
＜4062＞　イビデン　　　　　　 15640　 320　 21.45
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2342.5　 48.5　 13.01
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 11405　 280　 9.39
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3504　 118　 7.91
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2780　 16　 6.44
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　2492.5　 62.5　 5.24
＜8591＞　オリックス　　　　　　6052　 138　 4.63
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　　7861　 93　 3.12
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2921　 9.5　 2.55
＜2502＞　アサヒGHD　　　　　 1602　 21.5　 2.16
<5801>　古河電気工業　　　　 50860　 610　 2.04
<6963>　ローム　　　　　　　　4185　 55　 1.84
<8267>　イオン　　　　　　　1518.5　 18　 1.81
<4208>　UBE　　　　　　　2890.5　 500　 1.68
<3659>　ネクソン　　　　　　2310.5　 19　 1.27
<8697>　JPX　　　　　　　　 1834　 14.5　 0.97
<8331>　千葉銀行　　　　　　　2359　 24　 0.80

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5039　 -322 -259.06
＜8035＞　東エレク　　　　　　 46100　 -1060 -106.60
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4295　 -400　-80.45
＜6954＞　ファナック　　　　　　7322　 -340　-56.99
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6845　 -187　-31.34
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6763　 -293　-29.47
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2943　 -42.5　-21.37
<6098>　リクルートHD　　　　 9653　 -193　-19.41
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3606　 -114　-19.11
<8830>　住友不動産　　　　　　3748　 -207　-13.88
<5802>　住友電気工業　　　　 10525　 -315　-10.56
<6532>　ベイカレント　　　　　5472　 -284　 -9.52
<6503>　三菱電機　　　　　　　5747　 -273　 -9.15
<6506>　安川電機　　　　　　　6076　 -262　 -8.78
<8058>　三菱商事　　　　　　　5436　 -83　 -8.35
<9766>　コナミG　　　　　　　20220　 -235　 -7.88
<6273>　SMC　　　　　　　 64820　 -2300　 -7.71
<7269>　スズキ　　　　　　　　1753　 -57　 -7.64
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　1935　 -45.5　 -7.63
<4523>　エーザイ　　　　　　　4245　 -221　 -7.41《CS》

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