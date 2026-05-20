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東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反落、金利上昇など重しに
*16:46JST 東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反落、金利上昇など重しに
東証グロース市場指数 1004.99 -43.72／出来高 4億5650万株／売買代金 2999億円東証グロース市場250指数 786.25 -36.76／出来高 2億5424万株／売買代金 2852億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日ぶり反落。値下がり銘柄数は471、値上がり銘柄数は96、変わらずは24。
前日19日の米株式市場でダウ平均は反落。戦争終了に向けた対イラン協議が難航し、攻撃再開への懸念も根強く、株価の重しとなった。ホルムズ海峡封鎖長期化懸念により原油価格の高止まりで、インフレ懸念も高まり、長期金利の上昇も嫌気された。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は4.22％安となった。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、イラン情勢の先行き不透明感が継続し、原油価格や米長期金利が上昇、国内長期金利も高い水準で推移しており、投資家心理を慎重にさせた。さらに、東証グロース市場指数が昨日2.7％上昇したことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。加えて、日本時間の明日早朝に米エヌビディアが2-4月期決算を発表することから、これを見極めたいとして、今日は東京市場全体に積極的な買いが手控えられた。一方、東証グロース市場指数は1020pt弱の水準に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識され、下値は限定的との見方もあったが、今日の新興市場は朝方に売られた後も終日売りが優勢の展開となった。
個別では、持分法適用関連会社が民事再生手続開始の申立てを行ったと発表したエネチェンジ＜4169＞、第三者割当増資やCBで計306億円を調達すると発表したアストロスケール＜186A＞、宮城県塩竈市からの「空家等管理活用支援法人」指定など発表し前日ストップ高で本日は売りが先行したAlbaLink＜5537＞、前日まで2日連続ストップ高の反動安となったログリー＜6579＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やトライアル＜141A＞が下落。値下がり率上位には、オンコリス＜4588＞、ACSL＜6232＞などが顔を出した。
一方、SBI＜8473＞と資本業務提携すると発表したモイ＜5031＞、子会社ライブドアがSBIと資本業務提携で基本合意したと発表したミンカブ＜4436＞、米企業とAWS再販プログラムでAIモデルのリセラー契約を締結したBeeX＜4270＞、TOB価格（1420円）にサヤ寄せしたジモティー＜7082＞が上げた。時価総額上位銘柄では、BUYSELL＜7685＞やカバー＜5253＞が上昇。値上がり率上位には、コージンバイオ＜177A＞、モビルス＜4370＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5031|モイ | 357| 80| 28.88|
2| 177A|コージンバイオ | 1483| 253| 20.57|
3| 4436|ミンカブ | 526| 80| 17.94|
4| 4370|モビルス | 334| 49| 17.19|
5| 9244|デジタリフト | 1137| 150| 15.20|
6| 558A|ＳＱＵＥＥＺＥ | 4115| 330| 8.72|
7| 7082|ジモティー | 1434| 104| 7.82|
8| 4270|ＢｅｅＸ | 1908| 130| 7.31|
9| 5254|Ａｒｅｎｔ | 3710| 235| 6.76|
10| 150A|ＪＳＨ | 374| 21| 5.95|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6173|アクアライン | 16| -4| -20.00|
2| 4588|オンコリス | 2041| -477| -18.94|
3| 6579|ログリー | 352| -79| -18.33|
4| 6232|ＡＣＳＬ | 2786| -574| -17.08|
5| 4263|サスメド | 768| -140| -15.42|
6| 153A|カウリス | 1731| -277| -13.79|
7| 9553|マイクロアド | 559| -76| -11.97|
8| 278A|テラドローン | 11100| -1460| -11.62|
9| 3652|ＤＭＰ | 3190| -395| -11.02|
10| 4883|モダリス | 58| -7| -10.77|《SK》
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