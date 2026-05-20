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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:50JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか建設業、石油・石炭製品、機械、情報・通信業なども下落。一方、その他 金融業が上昇率トップ。そのほか小売業、鉱業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他金融業 ／ 1,490.04 ／ 1.04
2. 小売業 ／ 2,242.35 ／ 0.23
3. 鉱業 ／ 1,160.41 ／ 0.07
4. 医薬品 ／ 3,931.66 ／ -0.15
5. 海運業 ／ 2,090.04 ／ -0.31
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,725.84 ／ -0.38
7. 精密機器 ／ 14,220.64 ／ -0.63
8. 銀行業 ／ 637.62 ／ -0.80
9. 金属製品 ／ 1,862.69 ／ -0.89
10. 輸送用機器 ／ 4,584.71 ／ -0.90
11. その他製品 ／ 5,682.41 ／ -0.96
12. 食料品 ／ 2,725.94 ／ -1.01
13. 陸運業 ／ 2,240.4 ／ -1.05
14. パルプ・紙 ／ 635.18 ／ -1.13
15. サービス業 ／ 3,254.06 ／ -1.17
16. 空運業 ／ 212.7 ／ -1.35
17. 繊維業 ／ 906.53 ／ -1.44
18. 証券業 ／ 823.92 ／ -1.54
19. 保険業 ／ 3,781.38 ／ -1.54
20. ゴム製品 ／ 5,249.93 ／ -1.74
21. 電気機器 ／ 7,592.54 ／ -1.78
22. 鉄鋼 ／ 706.47 ／ -1.91
23. 水産・農林業 ／ 748.84 ／ -1.94
24. ガラス・土石製品 ／ 2,368.55 ／ -1.94
25. 化学工業 ／ 3,024.57 ／ -1.94
26. 不動産業 ／ 2,508.65 ／ -2.02
27. 電力・ガス業 ／ 678.16 ／ -2.06
28. 卸売業 ／ 6,197.11 ／ -2.09
29. 情報・通信業 ／ 7,490.7 ／ -2.25
30. 機械 ／ 4,803.71 ／ -2.35
31. 石油・石炭製品 ／ 2,815.58 ／ -2.49
32. 建設業 ／ 2,652.97 ／ -3.53
33. 非鉄金属 ／ 6,073.42 ／ -3.69《CS》
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