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5月20日本国債市場：債券先物は127円64銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:43JST 5月20日本国債市場：債券先物は127円64銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付127円61銭 高値127円89銭 安値127円52銭 引け127円64銭
2年 1.437％
5年 2.013％
10年 2.774％
20年 3.720％
20日の債券先物6月限は127円61銭で取引を開始し、127円64銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.10％、10年債は4.65％、30年債は5.17％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.17％、英国債は5.13％、オーストラリア10年債は5.07％、NZ10年債は4.79％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15：00 英・4月消費者物価指数（予想：前年比＋3.0％、3月：＋3.3％）
・17：00 南アフリカ・4月消費者物価指数（予想：前年比＋3.9％、3月：＋3.1％）
・03：00 米・連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨公表
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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