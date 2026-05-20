*15:37JST TalentX---「MyTalent Platform」でメディカルシステムネットワークの採用強化を支援

TalentX ＜330A＞は19日、メディカルシステムネットワーク＜4350＞が、AIネイティブ採用を実現する「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」を活用し、自律的な組織づくりを推進していると発表した。

「なの花薬局」を全国480店舗以上展開するメディカルシステムネットワークは、長期ビジョン「まちのあかりビジョン2035」の実現に向け、市況変化や地域ニーズに対応できる人材確保を重要課題として位置付けている。その中で、社員が自社で働く価値を再認識し、知人にその魅力を紹介するリファラル採用を、人的資本強化と持続的な事業成長につながる施策として推進している。

同社は「MyRefer（MyTalent Refer）」の導入により、社員が最新の求人情報や自社の魅力を手軽に友人と共有できる点、リファラル採用入社者のカルチャーフィットや定着率が高い点を評価している。そして、社員が主体的に採用活動に関わることで、採用における当事者意識を高め、自社への理解を深めることがエンゲージメント向上にもつながるとしている。

「MyTalent Platform」は、採用CRMを基盤にタレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理などを統合したAIネイティブ型プラットフォームである。また、本プラットフォーム内の「MyRefer（MyTalent Refer）」は、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスとして、AIによる運用自動化機能を搭載。採用担当者の人事工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築する。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）《KA》