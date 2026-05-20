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出来高変化率ランキング（14時台）～UBE、FIGなどがランクイン

2026年5月20日 14:41

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記事提供元：フィスコ

*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～UBE、FIGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月20日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4392＞ FIG　　　　　　 35288800 　5967147.92　 281.3% 0.2382%
＜2846＞ NFダウHE　　　　25472 　18510.684　 209.25% -0.0074%
＜4208＞ UBE　　　　　　　6912700 　3677578.84　 179.34% 0.2091%
＜3905＞ データSEC　　　　4556200 　3162406.9　 169.44% 0.0029%
＜3480＞ J．S．B．　　　　127400 　183842.4　 152.4% 0.1102%
＜2012＞ iS米債03　　　　856780 　54215.927　 146.61% 0%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　1770800 　453554.26　 138.31% 0.0827%
＜2972＞ サンケイRE　　　　9506 　316441.48　 132% -0.0695%
＜2695＞ くら寿司　　　　　　1895200 　877914.82　 125.05% 0.0475%
＜9028＞ ゼロ　　　　　　　　77800 　88859.3　 119.42% 0.0647%
＜8887＞ シーラHD　　　　　374600 　42903.62　 108.62% 0%
＜354A＞ iF高配50　　　　45641 　41049.447　 108.35% -0.0187%
＜6659＞ メディアリンク　　　30676700 　569694.92　 99.93% -0.0357%
＜1597＞ MXSJリート　　　224146 　169877.78　 96.22% -0.0132%
＜2513＞ NF外株　　　　　　61946 　76263.038　 93.08% -0.008%
＜7173＞ きらぼし　　　　　　1249200 　4857659.2　 92.99% 0.0009%
＜8562＞ 福島銀　　　　　　　638600 　93469.46　 85.76% 0.0307%
＜4960＞ ケミプロ　　　　　　238100 　68235.52　 80.51% 0.0242%
＜8927＞ 明豊エンター　　　　390800 　66755.04　 77.83% -0.0279%
＜7776＞ セルシード　　　　　902100 　98727.16　 76.04% -0.0274%
<1397> SMDAM225　　2408 　63944.04　 73.04% -0.0167%
<4571> NANO　　　　　　953600 　55161.4　 71.97% -0.0507%
<6960> フクダ電　　　　　　135100 　728576　 69.11% 0.0496%
<3987> エコモット　　　　　34700 　8894.2　 68.26% -0.0307%
<4107> 伊勢化　　　　　　　542400 　1218275.1　 68.23% 0.0558%
<2962> テクニスコ　　　　　258500 　125767.12　 66.36% -0.0811%
<2207> meito　　　　　191400 　272505.66　 64.26% -0.0033%
<7777> 3Dマトリックス　　4643600 　1061657.24　 62.39% -0.0537%
<1348> MXSトピクス　　　88507 　175784.298　 62.32% -0.0193%
<1433> ベステラ　　　　　　98100 　48635.56　 61.64% -0.0214%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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