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出来高変化率ランキング（14時台）～UBE、FIGなどがランクイン
*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～UBE、FIGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月20日 14:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4392＞ FIG 35288800 5967147.92 281.3% 0.2382%
＜2846＞ NFダウHE 25472 18510.684 209.25% -0.0074%
＜4208＞ UBE 6912700 3677578.84 179.34% 0.2091%
＜3905＞ データSEC 4556200 3162406.9 169.44% 0.0029%
＜3480＞ J．S．B． 127400 183842.4 152.4% 0.1102%
＜2012＞ iS米債03 856780 54215.927 146.61% 0%
＜3907＞ シリコンスタシオ 1770800 453554.26 138.31% 0.0827%
＜2972＞ サンケイRE 9506 316441.48 132% -0.0695%
＜2695＞ くら寿司 1895200 877914.82 125.05% 0.0475%
＜9028＞ ゼロ 77800 88859.3 119.42% 0.0647%
＜8887＞ シーラHD 374600 42903.62 108.62% 0%
＜354A＞ iF高配50 45641 41049.447 108.35% -0.0187%
＜6659＞ メディアリンク 30676700 569694.92 99.93% -0.0357%
＜1597＞ MXSJリート 224146 169877.78 96.22% -0.0132%
＜2513＞ NF外株 61946 76263.038 93.08% -0.008%
＜7173＞ きらぼし 1249200 4857659.2 92.99% 0.0009%
＜8562＞ 福島銀 638600 93469.46 85.76% 0.0307%
＜4960＞ ケミプロ 238100 68235.52 80.51% 0.0242%
＜8927＞ 明豊エンター 390800 66755.04 77.83% -0.0279%
＜7776＞ セルシード 902100 98727.16 76.04% -0.0274%
<1397> SMDAM225 2408 63944.04 73.04% -0.0167%
<4571> NANO 953600 55161.4 71.97% -0.0507%
<6960> フクダ電 135100 728576 69.11% 0.0496%
<3987> エコモット 34700 8894.2 68.26% -0.0307%
<4107> 伊勢化 542400 1218275.1 68.23% 0.0558%
<2962> テクニスコ 258500 125767.12 66.36% -0.0811%
<2207> meito 191400 272505.66 64.26% -0.0033%
<7777> 3Dマトリックス 4643600 1061657.24 62.39% -0.0537%
<1348> MXSトピクス 88507 175784.298 62.32% -0.0193%
<1433> ベステラ 98100 48635.56 61.64% -0.0214%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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