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出来高変化率ランキング（13時台）～くら寿司、テクニスコなどがランクイン
*13:43JST 出来高変化率ランキング（13時台）～くら寿司、テクニスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月20日 13:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4392＞ FIG 28492300 5967147.92 258.70% 0.4022%
＜4208＞ UBE 6658000 3677578.84 174.58% 0.2091%
＜3905＞ データSEC 4248500 3162406.9 160.45% -0.0074%
＜3480＞ J．S．B． 115200 183842.4 139.69% 0.1121%
＜2846＞ NFダウHE 12727 18510.684 123.74% -0.0066%
＜3907＞ シリコンスタシオ 1572600 453554.26 123.47% 0.1072%
＜2972＞ サンケイRE 8607 316441.48 119.89% -0.0687%
＜2695＞ くら寿司 1719300 877914.82 113.15% 0.0588%
＜2513＞ NF外株 61931 76263.038 93.05% -0.0069%
＜7173＞ きらぼし 1195100 4857659.2 87.77% 0.0037%
＜1597＞ MXSJリート 208397 169877.78 87.64% -0.0095%
＜6659＞ メディアリンク 25850000 569694.92 81.37% 0.1071%
＜9028＞ ゼロ 55500 88859.3 77.50% 0.0521%
＜8927＞ 明豊エンター 369500 66755.04 71.48% -0.0256%
＜7776＞ セルシード 860900 98727.16 70.85% -0.0274%
＜4960＞ ケミプロ 215200 68235.52 69.20% 0.0339%
＜8887＞ シーラHD 258400 42903.62 65.08% -0.0055%
＜1397＞ SMDAM225 2217 63944.04 63.83% -0.0151%
＜2962＞ テクニスコ 245000 125767.12 60.63% -0.0913%
＜9165＞ クオルテック 58200 54242.5 58.39% -0.0233%
<6960> フクダ電 122300 728576 58.23% 0.0586%
<4107> 伊勢化 491900 1218275.1 57.51% 0.0748%
<1433> ベステラ 91700 48635.56 54.43% -0.0185%
<1348> MXSトピクス 80915 175784.298 52.71% -0.016%
<3987> エコモット 30000 8894.2 52.63% -0.0271%
<8562> 福島銀 473900 93469.46 52.06% 0.0586%
<6255> エヌピーシー 508100 186243.58 49.21% -0.0084%
<1631> NF銀行17 11935 221509.2 48.72% -0.0056%
<5074> テスHD 6905400 4670167.88 46.37% 0.0388%
<8416> 高知銀行 56400 41639.08 45.47% 0.004%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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