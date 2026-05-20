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出来高変化率ランキング（13時台）～くら寿司、テクニスコなどがランクイン

2026年5月20日 13:43

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記事提供元：フィスコ

*13:43JST 出来高変化率ランキング（13時台）～くら寿司、テクニスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月20日　13:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4392＞ FIG　　　　　　 　28492300 　5967147.92　 258.70% 0.4022%
＜4208＞ UBE　　　　　　 　6658000 　3677578.84　 174.58% 0.2091%
＜3905＞ データSEC　　　 　4248500 　3162406.9　 160.45% -0.0074%
＜3480＞ J．S．B．　　　 　115200 　183842.4　 139.69% 0.1121%
＜2846＞ NFダウHE　　　 　12727 　18510.684　 123.74% -0.0066%
＜3907＞ シリコンスタシオ　 　1572600 　453554.26　 123.47% 0.1072%
＜2972＞ サンケイRE　　　 　8607 　316441.48　 119.89% -0.0687%
＜2695＞ くら寿司　　　　　 　1719300 　877914.82　 113.15% 0.0588%
＜2513＞ NF外株　　　　　 　61931 　76263.038　 93.05% -0.0069%
＜7173＞ きらぼし　　　　　 　1195100 　4857659.2　 87.77% 0.0037%
＜1597＞ MXSJリート　　 　208397 　169877.78　 87.64% -0.0095%
＜6659＞ メディアリンク　　 　25850000 　569694.92　 81.37% 0.1071%
＜9028＞ ゼロ　　　　　　　 　55500 　88859.3　 77.50% 0.0521%
＜8927＞ 明豊エンター　　　 　369500 　66755.04　 71.48% -0.0256%
＜7776＞ セルシード　　　　 　860900 　98727.16　 70.85% -0.0274%
＜4960＞ ケミプロ　　　　　 　215200 　68235.52　 69.20% 0.0339%
＜8887＞ シーラHD　　　　 　258400 　42903.62　 65.08% -0.0055%
＜1397＞ SMDAM225　 　2217 　63944.04　 63.83% -0.0151%
＜2962＞ テクニスコ　　　　 　245000 　125767.12　 60.63% -0.0913%
＜9165＞ クオルテック　　　 　58200 　54242.5　 58.39% -0.0233%
<6960> フクダ電　　　　　 　122300 　728576　 58.23% 0.0586%
<4107> 伊勢化　　　　　　 　491900 　1218275.1　 57.51% 0.0748%
<1433> ベステラ　　　　　 　91700 　48635.56　 54.43% -0.0185%
<1348> MXSトピクス　　 　80915 　175784.298　 52.71% -0.016%
<3987> エコモット　　　　 　30000 　8894.2　 52.63% -0.0271%
<8562> 福島銀　　　　　　 　473900 　93469.46　 52.06% 0.0586%
<6255> エヌピーシー　　　 　508100 　186243.58　 49.21% -0.0084%
<1631> NF銀行17　　　 　11935 　221509.2　 48.72% -0.0056%
<5074> テスHD　　　　　 　6905400 　4670167.88　 46.37% 0.0388%
<8416> 高知銀行　　　　　 　56400 　41639.08　 45.47% 0.004%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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