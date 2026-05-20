*12:34JST 日経平均は大幅に5日続落、ソフトバンクGが1銘柄で約193円分押し下げ

20日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり40銘柄、値下がり184銘柄、変わらず1銘柄となった。



日経平均は続落。786.43円安の59,764.16円（出来高概算13億4,007万株）で前場の取引を終えている。

前日19日の米国株式市場は下落。ダウ平均は322.24ドル安の49,363.88ドル、ナスダックは220.02ポイント安の25,870.71で取引を終了した。戦争終了に向けた対イラン協議が難航し、攻撃再開への懸念も根強く、寄り付き後、下落。ホルムズ海峡封鎖長期化懸念により原油価格の高止まりで、インフレ懸念も高まり、長期金利の上昇も嫌気され、相場は一段安となった。終日軟調推移が続き、終盤にかけても戻り鈍かった。

米株式市場の動向を横目に、20日の日経平均は16.68円高の60,567.27円と反発して取引を開始した。ただ、買いは続かず寄り付き直後からマイナス圏に転落、その後は下げ幅を拡大した。半導体関連株や電機株への売りが強まったほか、国内外の長期金利上昇を受け投資家心理が悪化しており、利益確定売りが優勢となった。前場中盤にかけては先物主導の売りも加わり、日経平均は一時59,200円台まで下落した。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、良品計画＜7453＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、大塚HD＜4578＞、ニトリHD＜9843＞、オリックス＜8591＞、コナミG＜9766＞、古河電＜5801＞、塩野義＜4507＞、アサヒ＜2502＞、ネクソン＜3659＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、信越化<4063>、ソニーG<6758>、豊田通商<8015>、村田製<6981>、レーザーテック<6920>、三菱電<6503>、リクルートＨＤ<6098>、住友不<8830>、ダイキン<6367>、三菱商<8058>などの銘柄が下落。

業種別では、その他金融業の1業種のみが上昇した一方で、建設業、非鉄金属、機械などが下落した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約193円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、フジクラ＜5803＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、信越化<4063>、豊田通商<8015>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約102円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、良品計画＜7453＞、コナミG＜9766＞、大塚HD＜4578＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 59764.16(-786.43)

値上がり銘柄数 40(寄与度+256.35)

値下がり銘柄数 184(寄与度-1042.77)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 25715 425 102.58

＜9983＞ ファーストリテ 74300 650 52.29

＜4062＞ イビデン 15635 315 21.12

＜285A＞ キオクシアHD 50600 830 19.48

＜7453＞ 良品計画 3498 112 7.51

＜9766＞ コナミG 20675 220 7.37

＜4578＞ 大塚HD 11310 185 6.20

＜8591＞ オリックス 6073 159 5.33

＜4543＞ テルモ 2314 20 5.23

＜9843＞ ニトリHD 2481 51 4.27

＜9433＞ KDDI 2775 11 4.22

＜5801＞ 古河電気工業 51420 1170 3.92

＜4507＞ 塩野義製薬 3048 20 2.01

<6963> ローム 4187 57 1.91

＜2502＞ アサヒGHD 1599 19 1.86

<4208> UBE 2891 500 1.68

＜3659＞ ネクソン 2316 24 1.61

<7832> バンナムHD 3916 15 1.51

<9735> セコム 6385 14 0.94

<8697> JPX 1831 11 0.74



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5120 -241 -193.89

＜8035＞ 東エレク 45790 -1370 -137.78

＜5803＞ フジクラ 4304 -391 -78.64

＜6954＞ ファナック 7389 -273 -45.76

＜6762＞ TDK 2912 -73.5 -36.96

<4063> 信越化 6817 -215 -36.04

<8015> 豊田通商 6804 -252 -25.34

<6758> ソニーG 3571 -149 -24.97

<6981> 村田製作所 5965 -215 -17.30

<6920> レーザーテック 35060 -1000 -13.41

<6503> 三菱電機 5662 -358 -12.00

<6367> ダイキン工業 23380 -350 -11.73

<8830> 住友不動産 3792 -163 -10.93

<8058> 三菱商事 5415 -104 -10.46

<6971> 京セラ 2876 -36 -9.65

<6098> リクルートHD 9751 -95 -9.55

<6273> SMC 64320 -2800 -9.39

<6146> ディスコ 60280 -1320 -8.85

<8001> 伊藤忠商事 1932 -49 -8.21

<6506> 安川電機 6098 -240 -8.05《CS》