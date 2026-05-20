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日経平均は大幅に5日続落、ソフトバンクGが1銘柄で約193円分押し下げ

2026年5月20日 12:34

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記事提供元：フィスコ

*12:34JST 日経平均は大幅に5日続落、ソフトバンクGが1銘柄で約193円分押し下げ
20日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり40銘柄、値下がり184銘柄、変わらず1銘柄となった。


日経平均は続落。786.43円安の59,764.16円（出来高概算13億4,007万株）で前場の取引を終えている。

前日19日の米国株式市場は下落。ダウ平均は322.24ドル安の49,363.88ドル、ナスダックは220.02ポイント安の25,870.71で取引を終了した。戦争終了に向けた対イラン協議が難航し、攻撃再開への懸念も根強く、寄り付き後、下落。ホルムズ海峡封鎖長期化懸念により原油価格の高止まりで、インフレ懸念も高まり、長期金利の上昇も嫌気され、相場は一段安となった。終日軟調推移が続き、終盤にかけても戻り鈍かった。

米株式市場の動向を横目に、20日の日経平均は16.68円高の60,567.27円と反発して取引を開始した。ただ、買いは続かず寄り付き直後からマイナス圏に転落、その後は下げ幅を拡大した。半導体関連株や電機株への売りが強まったほか、国内外の長期金利上昇を受け投資家心理が悪化しており、利益確定売りが優勢となった。前場中盤にかけては先物主導の売りも加わり、日経平均は一時59,200円台まで下落した。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、良品計画＜7453＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、大塚HD＜4578＞、ニトリHD＜9843＞、オリックス＜8591＞、コナミG＜9766＞、古河電＜5801＞、塩野義＜4507＞、アサヒ＜2502＞、ネクソン＜3659＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、信越化<4063>、ソニーG<6758>、豊田通商<8015>、村田製<6981>、レーザーテック<6920>、三菱電<6503>、リクルートＨＤ<6098>、住友不<8830>、ダイキン<6367>、三菱商<8058>などの銘柄が下落。

業種別では、その他金融業の1業種のみが上昇した一方で、建設業、非鉄金属、機械などが下落した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約193円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、フジクラ＜5803＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、信越化<4063>、豊田通商<8015>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約102円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、良品計画＜7453＞、コナミG＜9766＞、大塚HD＜4578＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　59764.16(-786.43)

値上がり銘柄数 40(寄与度+256.35)
値下がり銘柄数 184(寄与度-1042.77)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 25715　 425　102.58
＜9983＞　ファーストリテ　　　 74300　 650　 52.29
＜4062＞　イビデン　　　　　　 15635　 315　 21.12
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 50600　 830　 19.48
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3498　 112　 7.51
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20675　 220　 7.37
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 11310　 185　 6.20
＜8591＞　オリックス　　　　　　6073　 159　 5.33
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2314　 20　 5.23
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2481　 51　 4.27
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2775　 11　 4.22
＜5801＞　古河電気工業　　　　 51420　 1170　 3.92
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　3048　 20　 2.01
<6963>　ローム　　　　　　　　4187　 57　 1.91
＜2502＞　アサヒGHD　　　　　 1599　 19　 1.86
<4208>　UBE　　　　　　　　2891　 500　 1.68
＜3659＞　ネクソン　　　　　　　2316　 24　 1.61
<7832>　バンナムHD　　　　　 3916　 15　 1.51
<9735>　セコム　　　　　　　　6385　 14　 0.94
<8697>　JPX　　　　　　　　 1831　 11　 0.74


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5120　 -241 -193.89
＜8035＞　東エレク　　　　　　 45790　 -1370 -137.78
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4304　 -391　-78.64
＜6954＞　ファナック　　　　　　7389　 -273　-45.76
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2912　 -73.5　-36.96
<4063>　信越化　　　　　　　　6817　 -215　-36.04
<8015>　豊田通商　　　　　　　6804　 -252　-25.34
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3571　 -149　-24.97
<6981>　村田製作所　　　　　　5965　 -215　-17.30
<6920>　レーザーテック　　　 35060　 -1000　-13.41
<6503>　三菱電機　　　　　　　5662　 -358　-12.00
<6367>　ダイキン工業　　　　 23380　 -350　-11.73
<8830>　住友不動産　　　　　　3792　 -163　-10.93
<8058>　三菱商事　　　　　　　5415　 -104　-10.46
<6971>　京セラ　　　　　　　　2876　 -36　 -9.65
<6098>　リクルートHD　　　　 9751　 -95　 -9.55
<6273>　SMC　　　　　　　 64320　 -2800　 -9.39
<6146>　ディスコ　　　　　　 60280　 -1320　 -8.85
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　1932　 -49　 -8.21
<6506>　安川電機　　　　　　　6098　 -240　 -8.05《CS》

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