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出来高変化率ランキング（10時台）～3Dマトリックス、FIGなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～3Dマトリックス、FIGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月20日 10:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4392＞ FIG 13485200 5967147.92 161.03% 0.2838%
＜4208＞ UBE 4081600 3677578.84 111.82% 0.2018%
＜3905＞ データSEC 2302400 3162406.9 82.25% -0.0523%
＜3480＞ J．S．B． 71500 183842.4 81.65% 0.114%
＜3907＞ シリコンスタシオ 1030000 453554.26 71.77% 0.0602%
＜2695＞ くら寿司 1102900 877914.82 61.47% 0.0482%
＜6659＞ メディアリンク 19683800 569694.92 50.41% 0.1607%
＜7173＞ きらぼし 849800 4857659.2 49.78% 0.0066%
＜4960＞ ケミプロ 176800 68235.52 48.17% 0.0371%
＜8927＞ 明豊エンター 296700 66755.04 47.76% -0.0233%
＜1631＞ NF銀行17 11311 221509.2 43.25% -0.0036%
＜9165＞ クオルテック 48500 54242.5 39.87% 0.0038%
＜1397＞ SMDAM225 1707 63944.04 36.43% -0.0148%
＜2972＞ サンケイRE 3795 316441.48 29.99% -0.0671%
＜1348＞ MXSトピクス 59359 175784.298 22.15% -0.0118%
＜2962＞ テクニスコ 162400 125767.12 20.14% -0.0654%
＜2624＞ iF225年4 19652 79186.283 18.12% -0.0128%
＜3294＞ イーグランド 22200 78756.6 17.44% 0.0062%
＜4107＞ 伊勢化 327700 1218275.1 17.01% 0.0688%
＜9072＞ ニッコンHD 275600 1339221.72 13.84% 0.0783%
<7777> 3Dマトリックス 2802600 1061657.24 13.77% -0.0086%
<3201> ニッケ 199600 304371.48 10.78% -0.007%
<5074> テスHD 4510700 4670167.88 8.18% 0.0287%
<1367> iFTPXダ 121849 301717.415 7.9% -0.025%
<2134> キタハマキャピ 2773500 78432.26 7.79% -0.0344%
<3856> Abalance 94200 43860.46 7.62% 0.0277%
<7746> 岡本硝子 2029500 1656653.02 7.28% -0.017%
<6960> フクダ電 70800 728576 5.34% 0.0794%
<2516> G250ETF 581570 471017.81 2.8% -0.0323%
<3070> ジェリービー 2071400 147677.02 2.47% -0.0227%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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