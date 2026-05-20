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出来高変化率ランキング（10時台）～3Dマトリックス、FIGなどがランクイン

2026年5月20日 10:36

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記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～3Dマトリックス、FIGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月20日　10:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4392＞ FIG　　　　　　 13485200 　5967147.92　 161.03% 0.2838%
＜4208＞ UBE　　　　　　　4081600 　3677578.84　 111.82% 0.2018%
＜3905＞ データSEC　　　　2302400 　3162406.9　 82.25% -0.0523%
＜3480＞ J．S．B．　　　　71500 　183842.4　 81.65% 0.114%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　1030000 　453554.26　 71.77% 0.0602%
＜2695＞ くら寿司　　　　　　1102900 　877914.82　 61.47% 0.0482%
＜6659＞ メディアリンク　　　19683800 　569694.92　 50.41% 0.1607%
＜7173＞ きらぼし　　　　　　849800 　4857659.2　 49.78% 0.0066%
＜4960＞ ケミプロ　　　　　　176800 　68235.52　 48.17% 0.0371%
＜8927＞ 明豊エンター　　　　296700 　66755.04　 47.76% -0.0233%
＜1631＞ NF銀行17　　　　11311 　221509.2　 43.25% -0.0036%
＜9165＞ クオルテック　　　　48500 　54242.5　 39.87% 0.0038%
＜1397＞ SMDAM225　　1707 　63944.04　 36.43% -0.0148%
＜2972＞ サンケイRE　　　　3795 　316441.48　 29.99% -0.0671%
＜1348＞ MXSトピクス　　　59359 　175784.298　 22.15% -0.0118%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　162400 　125767.12　 20.14% -0.0654%
＜2624＞ iF225年4　　　19652 　79186.283　 18.12% -0.0128%
＜3294＞ イーグランド　　　　22200 　78756.6　 17.44% 0.0062%
＜4107＞ 伊勢化　　　　　　　327700 　1218275.1　 17.01% 0.0688%
＜9072＞ ニッコンHD　　　　275600 　1339221.72　 13.84% 0.0783%
<7777> 3Dマトリックス　　2802600 　1061657.24　 13.77% -0.0086%
<3201> ニッケ　　　　　　　199600 　304371.48　 10.78% -0.007%
<5074> テスHD　　　　　　4510700 　4670167.88　 8.18% 0.0287%
<1367> iFTPXダ　　　　121849 　301717.415　 7.9% -0.025%
<2134> キタハマキャピ　　　2773500 　78432.26　 7.79% -0.0344%
<3856> Abalance　　94200 　43860.46　 7.62% 0.0277%
<7746> 岡本硝子　　　　　　2029500 　1656653.02　 7.28% -0.017%
<6960> フクダ電　　　　　　70800 　728576　 5.34% 0.0794%
<2516> G250ETF　　　581570 　471017.81　 2.8% -0.0323%
<3070> ジェリービー　　　　2071400 　147677.02　 2.47% -0.0227%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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