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出来高変化率ランキング（9時台）～サンケイRE、JNGなどがランクイン

2026年5月20日 10:14

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記事提供元：フィスコ

*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～サンケイRE、JNGなどがランクイン
サンケイRE＜2972＞がランクイン（9時40分時点）。急落。正式名称はサンケイリアルエステート投資法人。前日取引終了後に、Tiger投資事業有限責任組合及びLion投資事業有限責任組合による公開買付けが不成立となったと発表している。応募投資口の総数が、公開買付けの買付予定数の下限（247,563口）に満たなかったため。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月20日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7946＞ 光陽社　　　　　　 41200 　1338.78　 268.4% 0.2253%
＜6634＞ JNG　　　　　　　2975400 　53010.06　 136.49% 0.3225%
＜8077＞ トルク　　　　　　　14500 　1187.98　 95% 0.0288%
＜9445＞ フォーバルTL　　　3100 　854.26　 90.83% -0.0142%
＜7677＞ ヤシマキザイ　　　　1000 　938.08　 90.08% 0.0185%
＜7928＞ 旭化学　　　　　　　3500 　962.56　 73.45% 0%
＜9428＞ クロップス　　　　　1000 　1964.56　 71.49% -0.0076%
＜6467＞ ニチダイ　　　　　　7600 　1510.44　 66.59% -0.0088%
＜3480＞ J．S．B．　　　　58900 　183842.4　 59.68% 0.0931%
＜9083＞ 神姫バス　　　　　　5600 　6782.88　 56.41% -0.0085%
＜2695＞ くら寿司　　　　　　918000 　877914.82　 42.2% 0.0388%
＜7836＞ アビックス　　　　　457600 　21077.08　 40.08% -0.0352%
＜4208＞ UBE　　　　　　　2178400 　3677578.84　 38.74% 0.1604%
＜1631＞ NF銀行17　　　　10532 　221509.2　 36.14% 0%
＜7363＞ ベビーカレン　　　　2000 　1261.8　 34.81% -0.0205%
＜9165＞ クオルテック　　　　45900 　54242.5　 34.44% 0.0119%
＜8927＞ 明豊エンター　　　　258800 　66755.04　 33.96% -0.0279%
＜7749＞ メディキット　　　　1900 　3815.42　 31.69% 0.0003%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　　124300 　77781.16　 31.61% 0%
<4960> ケミプロ　　　　　　148800 　68235.52　 31.04% 0.021%
<7501> ティムコ　　　　　　4000 　4881.56　 26.27% 0.0134%
<9362> 兵機海　　　　　　　300 　711.7　 25.26% -0.0075%
<2624> iF225年4　　　19619 　79186.283　 17.97% -0.0203%
<3294> イーグランド　　　　22100 　78756.6　 17.03% 0.0052%
<7446> 東北化学　　　　　　300 　1067　 16.38% 0.0111%
<8138> 三京化　　　　　　　400 　1982.4　 16.05% -0.0166%
<1397> SMDAM225　　1335 　63944.04　 13.5% -0.0185%
＜2972＞ サンケイRE　　　　3044 　316441.48　 10.53% -0.0695%
<6360> 東自機　　　　　　　2000 　7708.2　 9.45% 0%
<7674> NATTYHD　　　1500 　3473.12　 7% -0.0057%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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