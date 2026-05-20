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出来高変化率ランキング（9時台）～サンケイRE、JNGなどがランクイン
*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～サンケイRE、JNGなどがランクイン
サンケイRE＜2972＞がランクイン（9時40分時点）。急落。正式名称はサンケイリアルエステート投資法人。前日取引終了後に、Tiger投資事業有限責任組合及びLion投資事業有限責任組合による公開買付けが不成立となったと発表している。応募投資口の総数が、公開買付けの買付予定数の下限（247,563口）に満たなかったため。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月20日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7946＞ 光陽社 41200 1338.78 268.4% 0.2253%
＜6634＞ JNG 2975400 53010.06 136.49% 0.3225%
＜8077＞ トルク 14500 1187.98 95% 0.0288%
＜9445＞ フォーバルTL 3100 854.26 90.83% -0.0142%
＜7677＞ ヤシマキザイ 1000 938.08 90.08% 0.0185%
＜7928＞ 旭化学 3500 962.56 73.45% 0%
＜9428＞ クロップス 1000 1964.56 71.49% -0.0076%
＜6467＞ ニチダイ 7600 1510.44 66.59% -0.0088%
＜3480＞ J．S．B． 58900 183842.4 59.68% 0.0931%
＜9083＞ 神姫バス 5600 6782.88 56.41% -0.0085%
＜2695＞ くら寿司 918000 877914.82 42.2% 0.0388%
＜7836＞ アビックス 457600 21077.08 40.08% -0.0352%
＜4208＞ UBE 2178400 3677578.84 38.74% 0.1604%
＜1631＞ NF銀行17 10532 221509.2 36.14% 0%
＜7363＞ ベビーカレン 2000 1261.8 34.81% -0.0205%
＜9165＞ クオルテック 45900 54242.5 34.44% 0.0119%
＜8927＞ 明豊エンター 258800 66755.04 33.96% -0.0279%
＜7749＞ メディキット 1900 3815.42 31.69% 0.0003%
＜7317＞ 松屋R＆D 124300 77781.16 31.61% 0%
<4960> ケミプロ 148800 68235.52 31.04% 0.021%
<7501> ティムコ 4000 4881.56 26.27% 0.0134%
<9362> 兵機海 300 711.7 25.26% -0.0075%
<2624> iF225年4 19619 79186.283 17.97% -0.0203%
<3294> イーグランド 22100 78756.6 17.03% 0.0052%
<7446> 東北化学 300 1067 16.38% 0.0111%
<8138> 三京化 400 1982.4 16.05% -0.0166%
<1397> SMDAM225 1335 63944.04 13.5% -0.0185%
＜2972＞ サンケイRE 3044 316441.48 10.53% -0.0695%
<6360> 東自機 2000 7708.2 9.45% 0%
<7674> NATTYHD 1500 3473.12 7% -0.0057%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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