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個別銘柄戦略: Sansanや光陽社に注目
*09:08JST 個別銘柄戦略: Sansanや光陽社に注目
昨日19日の米株式市場でNYダウは322.24ドル安の49,363.88ドル、ナスダック総合指数は220.02pt安の25,870.71pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比210円安の60,670円。為替は1ドル＝159.00-10円。今日の東京市場では、26年5月期初配実施と発行済株式数の1.58％上限の自社株買いを発表したSansan＜4443＞、建物の外壁・内壁等塗装事業を行うシンガポール企業を子会社化すると発表した浅沼組＜1852＞、活性化NK細胞大量培養キットを発売したと発表したフコク＜5185＞、山口市と災害時の電話対応における生成AI活用の実証実験を実施したと発表したコア＜2359＞、アストロスケール＜186A＞と戦略的パートナーシップ構築で合意したと発表したスカパーJSAT＜9412＞、東証スタンダードでは、 26年3月期営業利益が69.3％増と従来予想の15.7％増を上回った光陽社＜7946＞、発行済株式数の2.89％上限の自社株買いと買付け委託を発表したテイツー＜7610＞、発行済株式数の1.59％上限の自社株買いを発表したレシップHD＜7213＞、株主優待制度を拡充すると発表した魁力屋＜5891＞などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、26年3月期営業利益が1.80億円と従来予想の2.40億円を下回った相模ゴム＜5194＞、26年3月期営業利益が23.6％減と従来予想の20.1％減を下回ったTYK＜5363＞、投資有価証券売却益3.37億円を27年3月期特別利益に計上すると発表したF-ブレイン＜3927＞、26年3月期業績見込みを下方修正した城南進研＜4720＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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