*09:06JST 日経平均は247円安、寄り後は下げに転じる

日経平均は247円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は寄付き段階では売り買いが交錯した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が小幅ながら3日ぶりに反発したことが東京市場で半導体関連株の株価の支えとなった。また、日経平均は昨日までの4日続落で2,700円下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、イラン情勢の先行き不透明感が継続し、原油価格や米長期金利、国内長期金利が上昇していることが投資家心理を慎重にさせた。さらに、日本時間の明日早朝に米エヌビディアが2-4月期決算を発表することから、これを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあり、寄付き段階では売り買いが拮抗し、日経平均は小幅高で始まった。寄り後、日経平均は下げに転じた。《SK》