*08:39JST 5/20

[強弱材料]

強気材料

・SOX指数は上昇（11305.50、+2.98）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（60550.59、-265.36）

・NYダウは下落（49363.88、-322.24）

・ナスダック総合指数は下落（25870.71、-220.02）

・シカゴ日経225先物は下落（60670、-210）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（107.77、-0.89）

・ドル円相場（159.00-10）

・日立が「フィジカルAIデー」開催

・石油連盟会長が会見

・4月訪日外客数

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月28-29日会合分)

・中国1年物ローンプライムレート(LPR)

・中国5年物ローンプライムレート(LPR)

・4月英国消費者物価指数

・4月南アフリカ消費者物価指数

・4月ユーロ圏CPI

・4月インドインフラ産業8業種《YY》