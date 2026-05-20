関連記事
5/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 5/20
[強弱材料]
強気材料
・SOX指数は上昇（11305.50、+2.98）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（60550.59、-265.36）
・NYダウは下落（49363.88、-322.24）
・ナスダック総合指数は下落（25870.71、-220.02）
・シカゴ日経225先物は下落（60670、-210）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（107.77、-0.89）
・ドル円相場（159.00-10）
・日立が「フィジカルAIデー」開催
・石油連盟会長が会見
・4月訪日外客数
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月28-29日会合分)
・中国1年物ローンプライムレート(LPR)
・中国5年物ローンプライムレート(LPR)
・4月英国消費者物価指数
・4月南アフリカ消費者物価指数
・4月ユーロ圏CPI
・4月インドインフラ産業8業種《YY》
スポンサードリンク