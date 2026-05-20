*08:18JST ADR日本株ランキング：全般売り優勢、シカゴは大阪日中比195円安の60685円

ダウ平均は322.24ドル安の49363.88ドル、ナスダックは220.02ポイント安の25870.71で取引を終了した。戦争終了に向けた対イラン協議が難航し、攻撃再開への懸念も根強く、寄り付き後、下落。ホルムズ海峡封鎖長期化懸念により原油価格の高止まりで、インフレ懸念も高まり、長期金利の上昇も嫌気され、相場は一段安となった。終日軟調推移が続き、終盤にかけても戻り鈍く、終了。セクター別では医薬品・バイオテク、電気通信サービスが上昇した一方、素材が下落した。

半導体メモリーの製造・販売を行うマイクロン・テクノロジー（MU）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。ハンバーガーショップ・チェーン店のシェイクシャック（SHAK）はリンチ最高経営責任者（CEO）による自社株買いが当局への届け出で、明らかになり、上昇した。ファブレス半導体企業のアステラ・ラブズ（ALAB）はアナリストによる目標株価引き上げで上昇。レストラン食品配達サービス会社のドアダッシュ（DASH）はディスカウント小売のウォルマート（WMT）がレストラン配達サービスを検討しているとの報道で競争激化懸念に、下落。ウォルマート（WMT）は上昇した。

19日のNY原油先物6月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.89ドル（－0.82％）の107.77ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは106.76－109.24ドル。アジア市場の序盤で106.76ドルまで下げた後、米国市場の前半にかけて109.24ドルまで買われたが、イラン攻撃開始に数日の猶予があることから、上昇は一服。

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.09円換算）で、リクルートHD＜6098＞、関西

電力＜9433＞、豊田自動織機＜6201＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.00 -0.40 2386 -

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.23 0.24 5751 3

6

8035 (TOELY) 住友商事 45.50 -0.78 7239 2

2

6758 (SONY.N) TDK 18.78 -0.33 2988 2.

5

9432 (NTTYY) KDDI 17.31 0.34 2754 -1

0

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.09 0.11 983 17.

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.24 1.00 4970 2

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.26 -0.84 5492 13

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.69 4903 19

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.01 -0.26 7003 -2

9

8001 (ITOCY) 丸紅 349.99 -7.35 5568 1

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.69 0.30 6912 2

6

8031 (MITSY) 東京エレク 149.47 -6.73 47558 39

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9545 -30

1

4568 (DSNKY) 第一三共 16.50 0.04 2625 -1

1

9433 (KDDIY) 関西電力 7.20 0.53 2291 -42.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.43 -0.23 989 -991.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.80 0.30 1527 -

7

7267 (HMC.N) スズキ 45.48 0.58 1809 -

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 20.17 0.18 6418 -3

5

6902 (DNZOY) ファナック 24.08 -1.14 7662

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.91 -0.01 7926 -1

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.96 0.56 2221 2.

5

8411 (MFG.N) オリックス 37.22 0.32 5921

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.82 -0.43 23577 -15

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.58 0.01 5275 2

0

7741 (HOCPY) キヤノン 26.77 -0.12 4259

7

6503 (MIELY) 三菱電機 75.70 -4.38 6022

2

6981 (MRAAY) 日東電工 18.77 0.03 2986 -2

1

7751 (CAJPY) 任天堂 11.74 0.28 7471 -4

8

6273 (SMCAY) SMC 20.74 -0.53 65991 -112

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.49 -0.07 357 -0.

1

6146 (DSCSY) ディスコ 38.50 -1.50 61250 -35

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.16 0.40 1935 -1

2

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.66 -0.16 5514 -

5

6702 (FJTSY) 富士通 20.83 0.38 3314 -1

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 122.46 10.86 19482 -97

8

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.56 0.04 3360 -1

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 1.31 2299 20

6

8002 (MARUY) 三井物産 739.25 -10.19 5880

5

6723 (RNECY) ルネサス 11.08 -0.55 3525 1

6

6954 (FANUY) 京セラ 18.43 0.33 2932 20.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.78 0.21 1653 -

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.22 -0.05 4012 -

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.00 -0.63 6364 1

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.91 0.01 3153 -1

8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 0.25 2545 -13

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.76 0.07 1394 -9.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.35 -0.03 2283 -1

1

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.35 -0.01 1487 -4.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.09円換

算）



「ADR上昇率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5091 1136 28.7

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 2299 206 9.8

4

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.70 1567 117.5 8.1

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4903 198 4.2

1

4755 (RKUNY) 楽天 5.14 818 22.2 2.7

9

「ADR下落率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2439 -142 -5.5

0

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 2545 -130 -4.8

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 122.46 19482 -978 -4.7

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9545 -301 -3.0

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