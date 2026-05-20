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ADR日本株ランキング：全般売り優勢、シカゴは大阪日中比195円安の60685円

2026年5月20日 08:18

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記事提供元：フィスコ

*08:18JST ADR日本株ランキング：全般売り優勢、シカゴは大阪日中比195円安の60685円
ダウ平均は322.24ドル安の49363.88ドル、ナスダックは220.02ポイント安の25870.71で取引を終了した。戦争終了に向けた対イラン協議が難航し、攻撃再開への懸念も根強く、寄り付き後、下落。ホルムズ海峡封鎖長期化懸念により原油価格の高止まりで、インフレ懸念も高まり、長期金利の上昇も嫌気され、相場は一段安となった。終日軟調推移が続き、終盤にかけても戻り鈍く、終了。セクター別では医薬品・バイオテク、電気通信サービスが上昇した一方、素材が下落した。

半導体メモリーの製造・販売を行うマイクロン・テクノロジー（MU）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。ハンバーガーショップ・チェーン店のシェイクシャック（SHAK）はリンチ最高経営責任者（CEO）による自社株買いが当局への届け出で、明らかになり、上昇した。ファブレス半導体企業のアステラ・ラブズ（ALAB）はアナリストによる目標株価引き上げで上昇。レストラン食品配達サービス会社のドアダッシュ（DASH）はディスカウント小売のウォルマート（WMT）がレストラン配達サービスを検討しているとの報道で競争激化懸念に、下落。ウォルマート（WMT）は上昇した。

19日のNY原油先物6月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.89ドル（－0.82％）の107.77ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは106.76－109.24ドル。アジア市場の序盤で106.76ドルまで下げた後、米国市場の前半にかけて109.24ドルまで買われたが、イラン攻撃開始に数日の猶予があることから、上昇は一服。
ADR市場では、対東証比較（1ドル159.09円換算）で、リクルートHD＜6098＞、関西
電力＜9433＞、豊田自動織機＜6201＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

7203 (TM.N)　 アイシン精機 15.00 -0.40 2386 -
3
8306 (MUFG.N)　 三井住友トラHD 7.23 0.24 5751 3
6
8035 (TOELY)　 住友商事 45.50 -0.78 7239 2
2
6758 (SONY.N)　 TDK 18.78 -0.33 2988 2.
5
9432 (NTTYY)　 KDDI 17.31 0.34 2754 -1
0
8058 (MTSUY)　 ユニ・チャーム 3.09 0.11 983 17.
1
6501 (HTHIY)　 日立製作所 31.24 1.00 4970 2
6
9983 (FRCOY)　 ソフトバンクG 17.26 -0.84 5492 13
1
9984 (SFTBY)　 ソフトバンクG 15.41 -2.69 4903 19
8
4063 (SHECY)　 信越化学工業 22.01 -0.26 7003 -2
9
8001 (ITOCY)　 丸紅 349.99 -7.35 5568 1
5
8316 (SMFG.N)　 みずほFG 8.69 0.30 6912 2
6
8031 (MITSY)　 東京エレク 149.47 -6.73 47558 39
8
6098 (RCRUY)　 リクルートHD 12.00 0.00 9545 -30
1
4568 (DSNKY)　 第一三共 16.50 0.04 2625 -1
1
9433 (KDDIY)　 関西電力 7.20 0.53 2291 -42.
5
7974 (NTDOY)　 伊藤忠商事 12.43 -0.23 989 -991.
5
8766 (TKOMY)　 三井不動産 28.80 0.30 1527 -
7
7267 (HMC.N)　 スズキ 45.48 0.58 1809 -
1
2914 (JAPAY)　 日本たばこ産業 20.17 0.18 6418 -3
5
6902 (DNZOY)　 ファナック 24.08 -1.14 7662
0
4519 (CHGCY)　 中外製薬 24.91 -0.01 7926 -1
0
4661 (OLCLY)　 オリエンランド 13.96 0.56 2221 2.
5
8411 (MFG.N)　 オリックス 37.22 0.32 5921
7
6367 (DKILY)　 ダイキン工業 14.82 -0.43 23577 -15
3
4502 (TAK.N)　 武田薬品工業 16.58 0.01 5275 2
0
7741 (HOCPY)　 キヤノン 26.77 -0.12 4259
7
6503 (MIELY)　 三菱電機 75.70 -4.38 6022
2
6981 (MRAAY)　 日東電工 18.77 0.03 2986 -2
1
7751 (CAJPY)　 任天堂 11.74 0.28 7471 -4
8
6273 (SMCAY)　 SMC 20.74 -0.53 65991 -112
9
7182 (JPPTY)　 日産自動車 4.49 -0.07 357 -0.
1
6146 (DSCSY)　 ディスコ 38.50 -1.50 61250 -35
0
3382 (SVNDY)　 セブン&アイ・HD 12.16 0.40 1935 -1
2
8053 (SSUMY)　 三菱商事 34.66 -0.16 5514 -
5
6702 (FJTSY)　 富士通 20.83 0.38 3314 -1
8
6201 (TYIDY)　 豊田自動織機 122.46 10.86 19482 -97
8
5108 (BRDCY)　 ブリヂストン 10.56 0.04 3360 -1
9
6178 (JPPHY)　 日本郵政 14.45 1.31 2299 20
6
8002 (MARUY)　 三井物産 739.25 -10.19 5880
5
6723 (RNECY)　 ルネサス 11.08 -0.55 3525 1
6
6954 (FANUY)　 京セラ 18.43 0.33 2932 20.
5
8725 (MSADY)　 第一生命HD 20.78 0.21 1653 -
1
8801 (MTSFY)　 三菱地所 25.22 -0.05 4012 -
1
6301 (KMTUY)　 小松製作所 40.00 -0.63 6364 1
8
4901 (FUJIY)　 富士フイルム 9.91 0.01 3153 -1
8
6594 (NJDCY)　 日本電産 4.00 0.25 2545 -13
0
6857 (ATEYY)　 シスメックス 8.76 0.07 1394 -9.
5
4543 (TRUMY)　 テルモ 14.35 -0.03 2283 -1
1
8591 (IX.N)　 大和証券G本社 9.35 -0.01 1487 -4.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.09円換
算）


「ADR上昇率上位5銘柄」（19日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY)　 住友不動産 16.00 5091 1136 28.7
2
6178 (JPPHY)　 日本郵政 14.45 2299 206 9.8
4
2801 (KIKOY)　 キッコーマン 19.70 1567 117.5 8.1
1
9984 (SFTBY)　 ソフトバンクG 15.41 4903 198 4.2
1
4755 (RKUNY)　 楽天 5.14 818 22.2 2.7
9

「ADR下落率上位5銘柄」（19日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY)　 川崎汽船 15.33 2439 -142 -5.5
0
6594 (NJDCY)　 日本電産 4.00 2545 -130 -4.8
6
6201 (TYIDY)　 豊田自動織機 122.46 19482 -978 -4.7
8
6098 (RCRUY)　 リクルートHD 12.00 9545 -301 -3.0
6《FA》

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