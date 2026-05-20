*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 AlbaLink、テクニスコ、シリコンスタジオなど

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

武蔵精密工業＜7220＞ 4930 -430

AI関連株は全般さえない動きに。

浜松ホトニクス＜6965＞ 2685.5 -181.5

短期的な上昇ピッチの速さに警戒も。

古河電気工業＜5801＞ 50250 -4590

米コーニングの大幅下落など影響。

ラサ工業＜4022＞ 1944 -96

今期の増益率鈍化マイナス視が続く。

JUKI＜6440＞ 561 -46

第1四半期決算発表後は売り優勢の展開続く。

日本電波工業＜6779＞ 2187 -155

ハイテク株軟化の中、高値圏で利食い売り優勢。

メイコー＜6787＞ 36850 -2950

好業績見通し評価の動きが続いていたが。

日東紡績＜3110＞ 21580 -1150

AI・半導体関連株安で。

レーザーテック＜6920＞ 36060 -2130

米SOX指数は2.5％安となり。

東邦チタニウム＜5727＞ 2680 -165

JX金属の株安につれ安。

住友電気工業＜5802＞ 10840 -540

大手電線株がそろって売られる。

フジクラ＜5803＞ 4695 -958

ガイダンスマイナス視の動きなども継続か。

東北特殊鋼＜5484＞ 3415 +501

大同特殊鋼による完全子会社化を材料視続く。

Speee＜4499＞ 3470 +503

決算発表後はアク抜け感が優勢の流れに。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1063 +150

フィジカルAI事業への期待感が続く。

岡本硝子＜7746＞ 1054 +150

今期営業黒字化見通しなどを引き続き好感。

テクニスコ＜2962＞ 1084 +150

18日は決算受けて売り先行となったが。

日邦産業＜9913＞ 3535 -700

決算発表通過で再編期待などが後退か。

santec＜6777＞ 27650 -4650

光関連銘柄の株価下落に押される。

多摩川HD＜6838＞ 2024 -158

高値接近場面では戻り売り圧力も。

ジェイファーマ<520A> 500 +5

「ナンブランラト」胆道がんに対する医師主導治験に向け

試験情報が登録・公開。上値は重い。

ジェネパ<3195> 436 +18

東証グロースからスタンダードに市場区分変更。

ジンジブ<142A> 822 -128

18日ストップ高の反動安。

デジタリフト<9244> 987 +18

統合BIツール「LIFT Engine（リフトエンジン）」の提供開始。上値は限定的。

EduLab<4427> 290 -34

200日線を下回り手仕舞い売りかさむ。

ライトアップ<6580> 980 +82

26年3月期営業利益34.8％減と従来予想の4.3％増を下回り18日ストップ安。

19日は押し目買い優勢。

コージンバイオ<177A> 1230 +40

18日に年初来安値を下回り見切り売り。

AlbaLink<5537> 2871 +500

宮城県塩竈市からの「空家等管理活用支援法人」指定と愛媛県新居浜市との

「空き家の流通促進に関する包括連携協定」締結を発表。

Rebase<5138> 465 -22

18日まで9日連続陰線となり見切り売り誘う。

フルッタ<2586> 90 +5

冷凍自動販売機をアリオ3店舗に設置開始。《CS》