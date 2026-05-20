DOWAホールディングス、26年3月期配当を1株368円に決議、特別配当100円を実施

■普通配当268円に特別配当100円を加え、配当金総額は217億6600万円

DOWAホールディングス<5714>(東証プライム)は5月19日、2026年3月31日を基準日とする剰余金の配当を同日開催の取締役会で決議したと発表した。1株当たり配当金は368円00銭で、普通配当268円00銭に特別配当100円00銭を加える。

配当金総額は217億6600万円、効力発生日は2026年6月12日、配当原資は利益剰余金とした。直近の配当予想は5月14日に公表した1株当たり368円00銭と同額で、前期実績の150円00銭から大幅に増加する。

同社はあわせて、2027年3月期の配当予想を1株当たり338円00銭とした。第2四半期末の配当予想は示さず、期末配当として338円00銭、年間合計338円00銭を見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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