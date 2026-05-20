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前日に動いた銘柄 part1データセク、ジモティー、FIGなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1データセク、ジモティー、FIGなど
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
WNIウェザー＜4825＞ 2173 +117
26年5月期末に予定している40周年記念配当を増額。
ダイコー通産＜7673＞ 1854 +123
26年5月期業績と配当予想を上方修正。
エンバイオHD＜6092＞ 937 +33
特別高圧系統用蓄電所の開発を目的として
長野県に土地と系統連系に係る権利を取得。
ヴィレッジV＜2769＞ 839 +28
ライフスタイル関連商品の企画・輸入・卸売等を展開する
アントレックスと業務提携。
データセク＜3905＞ 3345 +502
営業利益が前期黒字化・今期7.0倍予想で18日ストップ高。19日も買い優勢。
ジモティー＜7082＞ 1330 +300
引き続き第1四半期営業利益52.7％増を好感。
FIG＜4392＞ 1360 +300
第1四半期大幅増益決算を引き続き評価。
テスホールディングス＜5074＞ 1080 +150
相次ぐ蓄電池設置工事の受注を好感。
TOKYO BASE＜3415＞ 371 +39
自社株買いによる需給改善を期待で。
クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 849 +133
上半期増益転換や高水準の自社株買い引き続き評価。
KLab＜3656＞ 337 +33
「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」の業績寄与期待続く。
関東電化工業＜4047＞ 2770 +220
大幅増益や増配計画を引き続き材料視。
シンプレクスHD＜4373＞ 1036 +88
株主優待制度の導入を発表。
サンリオ＜8136＞ 923.6 +84.6
ゲーム・エンタメ株が総じて強い動きに。
ダブル・スコープ＜6619＞ 316 +34
ショートカバーなどが優勢の展開か。
バンナムHD＜7832＞ 3901 +278
任天堂の株価上昇などでゲーム関連がしっかり。
コナミグループ＜9766＞ 20455 +1720
ゲーム関連株高の流れに乗る格好か。
ベイカレント＜6532＞ 5756 +438
AI関連株安で資金向かう格好か。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1601 +90
今期ガイダンス受けた見直し買いが続く。
ブロードリーフ＜3673＞ 1009 +59
SBI証券では目標株価を引き上げ。
ARCHION<543A> 383 +29
リバウンドの動きが継続する形に。
エア・ウォーター<4088> 2489 +187
シティインデックスイレブンスが大株主に浮上。
リクルートHD<6098> 9846 +724
引き続き想定以上の好決算を評価の動き。
オリンパス<7733> 1875 +131
UBS証券では目標株価を引き上げ。
サイバーエージェント<4751> 1386 +93
総じてゲーム関連株が上昇で。
MonotaRO<3064> 2005 +140
SMBC日興証券では、AI時代でも同社の強みは有効と。
リガク<268A> 2286 -500
キオクシアの株価伸び悩みなどで。
デクセリアルズ<4980> 3872 -315
決算発表後は連日の急伸となっていたが。
ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 6030 -770
目先の上値到達感も意識か。
日本マイクロニクス<6871> 14210 -1480
AI・半導体関連は総じて軟化へ。
日本シイエムケイ<6958> 665 -6
急ピッチのリバウンド一巡で戻り売り優勢。《CS》
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