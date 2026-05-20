*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1データセク、ジモティー、FIGなど

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

WNIウェザー＜4825＞ 2173 +117

26年5月期末に予定している40周年記念配当を増額。

ダイコー通産＜7673＞ 1854 +123

26年5月期業績と配当予想を上方修正。

エンバイオHD＜6092＞ 937 +33

特別高圧系統用蓄電所の開発を目的として

長野県に土地と系統連系に係る権利を取得。

ヴィレッジV＜2769＞ 839 +28

ライフスタイル関連商品の企画・輸入・卸売等を展開する

アントレックスと業務提携。

データセク＜3905＞ 3345 +502

営業利益が前期黒字化・今期7.0倍予想で18日ストップ高。19日も買い優勢。

ジモティー＜7082＞ 1330 +300

引き続き第1四半期営業利益52.7％増を好感。

FIG＜4392＞ 1360 +300

第1四半期大幅増益決算を引き続き評価。

テスホールディングス＜5074＞ 1080 +150

相次ぐ蓄電池設置工事の受注を好感。

TOKYO BASE＜3415＞ 371 +39

自社株買いによる需給改善を期待で。

クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 849 +133

上半期増益転換や高水準の自社株買い引き続き評価。

KLab＜3656＞ 337 +33

「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」の業績寄与期待続く。

関東電化工業＜4047＞ 2770 +220

大幅増益や増配計画を引き続き材料視。

シンプレクスHD＜4373＞ 1036 +88

株主優待制度の導入を発表。

サンリオ＜8136＞ 923.6 +84.6

ゲーム・エンタメ株が総じて強い動きに。

ダブル・スコープ＜6619＞ 316 +34

ショートカバーなどが優勢の展開か。

バンナムHD＜7832＞ 3901 +278

任天堂の株価上昇などでゲーム関連がしっかり。

コナミグループ＜9766＞ 20455 +1720

ゲーム関連株高の流れに乗る格好か。

ベイカレント＜6532＞ 5756 +438

AI関連株安で資金向かう格好か。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1601 +90

今期ガイダンス受けた見直し買いが続く。

ブロードリーフ＜3673＞ 1009 +59

SBI証券では目標株価を引き上げ。

ARCHION<543A> 383 +29

リバウンドの動きが継続する形に。

エア・ウォーター<4088> 2489 +187

シティインデックスイレブンスが大株主に浮上。

リクルートHD<6098> 9846 +724

引き続き想定以上の好決算を評価の動き。

オリンパス<7733> 1875 +131

UBS証券では目標株価を引き上げ。

サイバーエージェント<4751> 1386 +93

総じてゲーム関連株が上昇で。

MonotaRO<3064> 2005 +140

SMBC日興証券では、AI時代でも同社の強みは有効と。

リガク<268A> 2286 -500

キオクシアの株価伸び悩みなどで。

デクセリアルズ<4980> 3872 -315

決算発表後は連日の急伸となっていたが。

ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 6030 -770

目先の上値到達感も意識か。

日本マイクロニクス<6871> 14210 -1480

AI・半導体関連は総じて軟化へ。

日本シイエムケイ<6958> 665 -6

急ピッチのリバウンド一巡で戻り売り優勢。《CS》