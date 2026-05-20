エヌ・ピー・シー、青南商事から太陽光パネルリサイクル装置を受注

■AGCによる処理ガラスの有価買取も追い風、2026NEW環境展で取り組み紹介

エヌ・ピー・シー<6255>(東証グロース)は5月19日、青南商事から太陽光パネルリサイクル装置「EVAスクレーパー」を2026年2月に受注したと発表した。EVAスクレーパー単体での受注は初めてで、既存装置の導入企業から追加採用された点に意義がある。

青南商事は青森県弘前市に本社を置き、東北地方を中心に廃棄物の収集運搬、中間処理、リサイクル、最終処分などを手掛ける。2019年にはエヌ・ピー・シーの「フレーム・J-Box分離装置」と「ガラス分離装置」を導入し、太陽光パネルのリサイクル事業を展開してきた。

今回の追加導入の背景には、エヌ・ピー・シーのガラス分離装置(ホットナイフ分離法)とEVAスクレーパー(ブラシかきとり法)で処理されたガラスをAGC<5201>(東証プライム)が有価で買い取っていることがある。太陽光パネルの排出量は、FITの買い取り期間が終了する2030年代後半以降にピークを迎えると見込まれ、同社は5月20日～22日に東京ビッグサイトで開かれる2026NEW環境展への出展を含め、営業活動を強化する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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