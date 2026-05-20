Hmcomm、大手住宅設備メーカー向け企業サイトでAI活用型CMS導入契約を締結

■生成AIによるコンテンツ制作支援とAIOpsで運用負荷を大幅削減

Hmcomm<265A>(東証グロース)は5月19日、大手住宅設備メーカー向け企業サイトで、生成AIと同社独自のAIOps技術を活用したCMS導入および運用保守に関し、企業サイト制作とAI運用支援の一部業務委託契約を締結したと発表した。

同件は、2026年5月11日付で子会社化したコラボテクノのエンジニアリングリソースを活用し、同社が推進するFDE(Forward Deployed Engineer)モデルに基づく現場密着型のAI実装・運用支援の一環。企業サイト制作では、従来の外部ベンダー委託から、顧客自身が制作・更新できる体制を整え、生成AIによるコンテンツ制作支援、運用効率化、ナレッジ共有を進めた。

さらに、AIOps技術により、サイト運用状況の監視、更新作業の自動化、障害検知、ワークフロー最適化、運用ログ分析を推進し、運用負荷と委託コストの大幅削減を実現している。今後は高度制作領域や専門領域を含めたハイブリッド型制作・運用体制を構築し、制作工数削減、更新速度向上、属人化低減、品質平準化につなげる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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