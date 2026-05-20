フーバーブレイン、投資有価証券売却益3億3700万円を特別利益に計上へ

■デジタルグリッド株式を一部売却、ポートフォリオ最適化と資本効率向上を推進

フーバーブレイン<3927>(東証スタンダード)は5月19日、連結子会社が保有する投資有価証券の一部売却に伴い、2027年3月期連結決算で投資有価証券売却益3億3700万円を特別利益として計上する見込みと発表した。

売却対象は、フーバー・インベストメントが保有するデジタルグリッド<350A>(東証グロース)の株式。売却期間は2026年4月27日から2027年3月までを予定している。同社グループは、ポートフォリオの最適化と資本効率の向上を目的に、投資有価証券の一部売却を進めている。

2027年3月期通期の連結業績予想については、現時点で変更しない。ただし、有価証券の売却は継続しており、今後の売却進捗や株価動向により売却益が変動する可能性がある。業績予想の修正や開示が必要な事象が発生した場合は、速やかに知らせるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

