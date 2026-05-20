*05:56JST NY株式：NYダウは322.24ドル安、インフレ懸念高まる

米国株式市場は下落。ダウ平均は322.24ドル安の49363.88ドル、ナスダックは220.02ポイント安の25870.71で取引を終了した。

戦争終了に向けた対イラン協議が難航し、攻撃再開への懸念も根強く、寄り付き後、下落。ホルムズ海峡封鎖長期化懸念により原油価格の高止まりで、インフレ懸念も高まり、長期金利の上昇も嫌気され、相場は一段安となった。終日軟調推移が続き、終盤にかけても戻り鈍く、終了。セクター別では医薬品・バイオテク、電気通信サービスが上昇した一方、素材が下落した。

半導体メモリーの製造・販売を行うマイクロン・テクノロジー（MU）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。ハンバーガーショップ・チェーン店のシェイクシャック（SHAK）はリンチ最高経営責任者（CEO）による自社株買いが当局への届け出で、明らかになり、上昇した。ファブレス半導体企業のアステラ・ラブズ（ALAB）はアナリストによる目標株価引き上げで上昇。

レストラン食品配達サービス会社のドアダッシュ（DASH）はディスカウント小売のウォルマート（WMT）がレストラン配達サービスを検討しているとの報道で競争激化懸念に、下落。ウォルマート（WMT）は上昇した。

地中海料理のファーストフードレストラン、カバ・グループ（CAVA）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》