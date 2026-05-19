*18:00JST CRGホールディングス---2Qは減収なるも製造関連事業が2ケタ増収・大幅増益に

CRGホールディングス＜7041＞は15日、2026年9月期第2四半期（25年10月-26年3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比2.6%減の82.99億円、営業利益が同15.4%減の1.54億円、経常利益が同52.7%減の0.72億円、親会社株主に帰属する中間純損失が0.30億円（前年同期は0.84億円の利益）となった。

HR関連事業の売上高は64.66億円（前年同期比3.1％減）、セグメント利益は0.50億円（前年同期比9.6％増）となった。物流・製造向け人材派遣が堅調に推移したことに加え、障がい者雇用支援サービスではサテライトオフィス事業の新規顧客獲得の強化や拠点の開設、宿泊管理サービスについては、業務提携による都市型民泊事業の運営サポート強化に取り組んだ。

製造関連事業の売上高は18.29億円（前年同期比18.6％増）、セグメント利益は1.41億円（前年同期比221.0％増）となった。既存の製造請負拠点や東金製造工場の安定稼働により堅調に推移したことに加え、製造業向け人材派遣の取り組みを強化し、新規請負先の開拓に注力した。

2026年9月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比9.6%増の180.00億円、営業利益が同7.4%増の3.00億円、経常利益が同18.6%増の2.50億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同34.8%減の1.00億円とする期初計画を据え置いている。《KA》