*17:06JST 平和不動産リート投資法人---2026年11月期予想修正と2027年5月期予想

平和不動産リート投資法人＜8966＞は18日、2026年11月期の運用状況予想を修正するとともに、2027年5月期の運用状況予想を新たに発表した。

同投資法人は、同日公表した「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」ならびに「国内資産の取得に関するお知らせ（ＨＦ上野稲荷町ビルディング、ＨＦ北十条ビルディング、ＨＦ千葉富士見ビルディング）」に伴い、2026年11月期の予想前提を見直した。

修正後の2026年11月期予想は、営業収益95.27億円（前回予想比4.8％増）、営業利益45.79億円（同8.2％増）、経常利益34.57億円（同7.3％増）、当期純利益34.56億円（同7.3％増）とした。1口当たり分配金予想は4,010円で据え置いた。

また、2027年5月期予想は、営業収益97.06億円、営業利益47.24億円、経常利益34.86億円、当期純利益34.85億円、1口当たり分配金4,030円を見込む。《KA》