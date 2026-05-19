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東証グロ－ス指数は大幅続伸、新興市場に投資資金向かう
*16:39JST 東証グロ－ス指数は大幅続伸、新興市場に投資資金向かう
東証グロース市場指数 1048.71 ＋27.92／出来高 4億5253万株／売買代金 3358億円東証グロース市場250指数 823.01 ＋24.80／出来高 2億3498万株／売買代金 3137億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続伸。値上がり銘柄数は347、値下がり銘柄数は219、変わらずは28。
前日18日の米株式市場でダウ平均は反発。トランプ大統領がイランに対し「時間切れが近づいている」と警告したことが株価の重しとなったが、終盤にかけ、トランンプ大統領が計画していた対イラン攻撃を中止した事を明らかにすると、ダウはプラス圏を回復、ナスダックは下げ幅を縮小した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は6.09％高となった。昨日の米株式市場でダウ平均が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、東証グロース市場指数は昨日段階で1016pt台に位置する25日移動平均線が下値支持線として機能し、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。さらに、昨日の米株式市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.4％下落したことから、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株が手掛けにくく、新興市場に投資資金が向かいやすかったことも新興市場の株価を押し上げた。一方、イラン情勢の先行き不透明感が継続しており、原油価格や長期金利が高止まっていることが投資家心理を慎重にさせたこともあり、今日の東証グロース市場指数は午前の時間帯に高値をつけた後は上値の重い展開となった。
個別では、宮城県塩竈市からの「空家等管理活用支援法人」指定と愛媛県新居浜市との「空き家の流通促進に関する包括連携協定」締結を発表したAlbaLink＜5537＞、冷凍自動販売機をアリオ3店舗に設置開始したと発表したフルッタ＜2586＞、引き続き営業利益が前期黒字化・今期7.0倍予想を好感する買いを集めたデータセク＜3905＞、引き続き第1四半期営業利益52.7％増が手掛かりとなったジモティー＜7082＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やアストロスケール＜186A＞が上昇。値上がり率上位には、QDレーザ＜6613＞、ログリー＜6579＞などが顔を出した。
一方、前日ストップ高の反動安となったジンジブ＜142A＞、200日線を下回り手仕舞い売りがかさんだEduLab＜4427＞、200日線を下回り見切り売りが出たスマイルHD＜7084＞、前日ストップ安の売り地合いが継続したクリアル＜2998＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やサンバイオ＜4592＞が下落。値下がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、オキサイド＜6521＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7082|ジモティー | 1330| 300| 29.13|
2| 6613|ＱＤレーザ | 2626| 499| 23.46|
3| 6579|ログリー | 431| 80| 22.79|
4| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 2871| 500| 21.09|
5| 3905|データセク | 3345| 502| 17.66|
6| 7707|ＰＳＳ | 290| 41| 16.47|
7| 6574|コンヴァノ | 109| 13| 13.54|
8| 3628|データＨＲ | 649| 74| 12.87|
9| 7685|ＢＵＹＳＥＬＬ | 3765| 420| 12.56|
10| 186A|アストロスケール | 2115| 223| 11.79|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6085|アキテクツＳＪ | 463| -100| -17.76|
2| 6173|アクアライン | 20| -4| -16.67|
3| 6521|オキサイド | 5820| -960| -14.16|
4| 142A|ジンジブ | 822| -128| -13.47|
5| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 290| -34| -10.49|
6| 3133|海帆 | 199| -21| -9.55|
7| 6573|ＣＲＡＶＩＡ | 30| -3| -9.09|
8| 7084|スマイルＨＤ | 2460| -238| -8.82|
9| 4588|オンコリス | 2518| -225| -8.20|
10| 2998|クリアル | 538| -48| -8.19|《SK》
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