関連記事
5月19日本国債市場：債券先物は127円59銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:47JST 5月19日本国債市場：債券先物は127円59銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円25銭 高値128円25銭 安値127円59銭 引け127円59銭
2年 1.424％
5年 2.011％
10年 2.773％
20年 3.742％
19日の債券先物6月限は128円25銭で取引を開始し、127円59銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.07％、10年債は4.610％、30年債は5.15％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.15％、英国債は5.10％、オーストラリア10年債は5.06％、NZ10年債は4.73％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15：00 英・4月失業率（3月：4.4％）
・18：00 ユーロ圏・3月貿易収支（2月：＋115億ユーロ）
・21：30 加・4月消費者物価指数（予想：前年比＋3.1％、3月：＋2.4％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク